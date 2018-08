Mammut war einst bei Alpinsportlern beliebt und erlitt dann durch Cappuccino-schlürfende Großstadtindianer einen Imageverlust. Nun wagt der Ausrüster mit der digitalen Outdoorplattform Mountain Hub den Neustart.

Die beiden Skifahrer waren gerade abseits der Pisten in der Schweiz in der Gegend um Verbier unterwegs, als es geschah: Eine Lawine rollte herab und riss den Begleiter von Brint Markle mit sich. Zum Glück kamen beide mit dem Schrecken davon. Später stellte sich heraus: Am selben Tag war nicht weit entfernt von ihrer Unglückstelle eine weitere Schneewalze abgegangen. Niemand war gewarnt worden.

Dem begeisterten Outdoor-Sportler Markle ließ der Vorfall keine Ruhe. Er wollte Schneegebiete unbedingt sicherer machen. Und so tüftelte der Absolvent der MIT Sloan School und entwickelte schließlich mit einem kleinen Team Avatech. Mithilfe dieser digitalen Lawinen-Fühler können Skifahrer und Tourengeher das Risiko von Lawinenabgängen analysieren - und, ebenso wichtig, einander vor unsicheren Verhältnissen warnen.

Vom Outdoor-Mekka Park City im US-Bundesstaat Utah aus baute Markle Avatech aus, erweiterte es unter dem Namen Mountain Hub 2015 um weitere Funktionen zu einer Online-Plattform für Skifahrer, Kletterer, Wanderer und Mountain-Biker. Keine weitere Selbstdarsteller-Seite, auf der Freizeithelden mit GoPro-Kameras um die Wette posen. Sondern ein digitales Werkzeug, mit dessen Hilfe Menschen, für die Wetter-, Schnee- und sonstige Verhältnisse in der Natur darüber entscheiden, ob der Ausflug ins Freie zum Abenteuer oder Desaster wird, sich gegenseitig informieren.

"Waze of the outdoors" nennt Markle sein Angebot, in Anlehnung an Googles Smartphone-Navigationsapp Waze. Gut 100.000 Interessierte, vor allem in den USA, hat Markle mit seinem Produkt inzwischen ...

