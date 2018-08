Mainz (ots) -



Die "Deutschland-Tour" für Radprofis erlebt 2018 einen Neustart. Nach zehn Jahren können sich die Radsport-Fans nun vom 23. bis zum 26. August 2018 auf eine relativ kurze, aber ambitionierte Rundfahrt mit vier Stationen in Südwestdeutschland freuen.



Das ZDF überträgt am Samstag, 25. August 2018, die dritte Etappe über 177 Kilometer von Trier ins saarländische Merzig live von 15.20 bis 17.00 Uhr. Das Rennen kommentiert Peter Leissl, Moderator der Sendung ist Rudi Cerne.



Die Deutschland-Tour 2018 startet in Koblenz und verläuft über Bonn, Trier, Merzig und Lorsch bis zur Zielankunft in Stuttgart durch fünf Bundesländer. Die abwechslungsreiche Streckenführung über insgesamt 748 Kilometer sorgt für ausgeglichene Chancen sowohl für Top-Sprinter wie Marcel Kittel und André Greipel als auch für Klassikspezialisten wie John Degenkolb. Neben diesen deutschen Spitzenprofis werden unter anderen auch dem Berliner Maximilian Schachmann gute Chancen für ein Topergebnis eingeräumt. Internationalen Glanz erhält das Rennen durch die Teilnahme des Tour-de-France-Siegers Geraint Thomas und des Tour-Zweiten Tom Dumoulin, die mit Blick auf die WM im September die Deutschland-Rundfahrt zum Formaufbau nutzen werden.



Die ersten beiden Etappen übertragen einige dritte Programme der ARD, die Schluss-Etappe können die Radsportfans im Ersten verfolgen.



Nicht nur Radsport steht an diesem Samstag auf dem Programm von "ZDF SPORTextra": Bereits ab 14.30 Uhr gibt es ausführliche Zusammenfassungen von der Rollstuhlbasketball-WM in Hamburg (Reporter: Marc Windgassen) und der Para-Leichtathletik-EM in Berlin (Reporter: Stefan Bier). Im Anschluss, ab zirka 14.55 Uhr, berichtet Norbert Galeske von der Kanu-Sprint-WM in Montemor/Portugal.



Die Berichterstattung von der Para-Leichtathletik-EM wird ab 15.00 Uhr im Livestream unter http://zdfsport.de fortgesetzt. Dort können Interessierte ab 20.15 Uhr auch das Frauen-Finale bei der Rollstuhlbasketball-WM in Hamburg verfolgen.



