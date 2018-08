Die Commerzbank hat die Volkswagen Vorzüge (VW) mit "Buy" und einem Kursziel von 185 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Als Branche betrachtet seien europäische Autobauer günstig bewertet, schrieb Analyst Demian Flowers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem gebe es für Volkswagen Licht am Ende des - länger als anfangs erwarteten - Tunnels. VW überzeuge mit einem branchenführenden Wachstum des Umsatzes und des operativen Gewinns. Hinzu komme ein hoher freier Mittelzufluss. VW ist der Branchenfavorit von Flowers./mis/la

Datum der Analyse: 22.08.2018

ISIN DE0007664039

AXC0211 2018-08-22/17:29