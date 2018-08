Die Schulte-Schlagbaum AG erwirbt vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrates 100% der Geschäftsanteile der Sächsischen Schlossfabrik GmbH DGAP-Ad-hoc: Schulte-Schlagbaum AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme Die Schulte-Schlagbaum AG erwirbt vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrates 100% der Geschäftsanteile der Sächsischen Schlossfabrik GmbH 22.08.2018 / 17:31 CET/CEST Aktualisierung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. * Sicherstellung der Expertise im Bereich der Einsteckschlösser und neuer Produktentwicklungen in diesem Bereich * Ausbau der Marktdurchdringung im Bereich Einsteckschlösser national und international durch Ergänzung des Portfolios der Mengenschlösser Klasse 1 und 2 um die Produkte der Klassen 3 bis 5 * Erweiterte Sortimentsbreite, besonders im Bereich der höherwertigen Objektschlösser * Weitgehende Synergieeffekte in Produktion, Entwicklung und Vertrieb Die Schulte-Schlagbaum AG hat einen notariellen Kaufvertrag zum Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile der Sächsische Schlossfabrik GmbH aus Groitzsch, nahe Leipzig unterzeichnet. Verkäuferin ist die Franz Schneider Brakel GmbH + Co. KG. Die Sächsische Schlossfabrik GmbH hat eine 115-jährige Historie in der Herstellung von Türschlössern und Schließblechen. Durch die Aufnahme der Sächsischen Schlossfabrik GmbH in die Schulte-Schlagbaum Gruppe kann die Schulte-Schlagbaum AG mit ihrer 185-jährigen Schlosstradition ihre Marktdurchdringung im Bereich Einsteckschlösser national und international weiter ausbauen. Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Diese sind vielmehr von einer Vielzahl von Faktoren abhängig; sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehende Verpflichtung, die in dieser Mitteilung getroffenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Kontakt: Frank Reiske Kaufmännische Leitung Tel: 02051/2086-115 E-Mail: frank.reiske@sag-schlagbaum.com 22.08.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Schulte-Schlagbaum AG Nevigeser Straße 100 - 110 42553 Velbert Deutschland Telefon: 02051/2086-0 E-Mail: sag@sag-schlagbaum.com Internet: http://www.sag-schlagbaum.com ISIN: DE0007190001 WKN: 719000 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service 716579 22.08.2018 CET/CEST

