Der Autozulieferer SAM kann seine Umsatzeinbrüche nicht mehr ausgleichen. Das liegt unter anderem an einem Großbrand im Hauptwerk der Firma.

Der Autozulieferer SAM automotive Group mit Sitz im baden-württembergischen Böhmenkirch hat beim Amtsgericht Aalen einen Insolvenzantrag gestellt. Der Geschäftsbetrieb laufe jedoch in allen Werken unverändert weiter, teilte der Rechtsanwalt Holger Leichtle von der Kanzlei Schultze & Braun (Achern) mit. Das Gericht bestellte ihn zum vorläufigen Insolvenzverwalter. Der Antrag sei bereits am Montag eingereicht worden.

Die SAM-Gruppe beschäftigt etwa 1800 Mitarbeiter, die laut Leichtle bis Ende Oktober Insolvenzgeld erhalten. Das Unternehmen fertigt an drei Standorten in Deutschland sowie in Mexiko ...

