Die Credit Suisse hat in Reaktion auf die US-Sanktionen gegen prominente Russen Milliarden an Kundengeldern eingefroren. Im zweiten Quartal waren es rund fünf Milliarden Franken, wie aus Angaben der Schweizer Großbank hervorging. Vor den Sanktionen hatten etwa der Oligarch Viktor Vekselberg zu den Credit-Suisse-Kunden gehört. Die Reaktion des Managements unterstreicht die Furcht vieler Banken vor Vergeltungsmaßnahmen Washingtons. Credit Suisse befolge Sanktionen in allen Ländern, in denen das Institut tätig sei, erklärte eine ...

