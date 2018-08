Die Korksandale gehört schon fast zum deutschen Kulturgut. Obwohl nie ganz aus der Mode, war Birkenstock als Arbeitgeber lange Zeit kein Vorzeigeunternehmen. Das hat sich geändert.

Das Unternehmen Birkenstock hat eine erstaunliche Entwicklung hinter sich. Nicht nur, dass die einst als Gesundheitslatschen verspotteten Korksandalen heute in Lackleder und allen möglichen Designs auch in konservativen Büros als Teil eines Sommeroutfits akzeptiert sind. Auch die Mitarbeiter erlebten in den vergangenen zwanzig Jahren eine turbulente Zeit - und finden sich heute in einem gewandelten Unternehmen wieder, das nun sogar im WirtschaftsWoche-Ranking "Wertvolle Arbeitgeber für die Region" im Landkreis Neuwied in Rheinland-Pfalz auf Platz drei landet. In dieser Woche stellen wir die Ergebnisse für die Region West vor, dazu zählen neben Rheinland-Pfalz das Saarland und Nordrhein-Westfalen.

Birkenstock ist zwar nur eines von mehr als 2500 Unternehmen im Westen, die zur Abstimmung standen. Trotzdem fällt die Positionierung angesichts der Entwicklung ins Auge.

Mitte der Neunzigerjahre fochten die damaligen Firmenchefs ohne Not einen verlustreichen Kampf gegen die Teile der Belegschaft aus, die einen Betriebsrat gründen wollten. Die Führung nahm in Kauf, dafür später zu hohen Geldstrafen und Abfindungszahlungen verurteilt zu werden. Heute zählt das Unternehmen zu den größten Schuhherstellern Deutschlands und verkauft die heißbegehrten Schlappen millionenfach in alle Welt. In diesem Jahr erwartet man einen Absatz von 25 Millionen Paar Schuhen, was nahezu eine Verdopplung innerhalb von fünf Jahren bedeutet.

Heute steht Birkenstock ein CEO vor, der sich in Interviews als "Fan von flexiblen Arbeitszeiten" outet: "Bei mir muss keiner im Büro seine Zeit absitzen. Mir ist wichtig, dass die Arbeit gemacht ist; wer nach fünf oder sechs Stunden schon mit seinen Aufgaben durch ist, weil er konzentriert und wach gearbeitet hat, soll gerne nach Hause fahren, mit seinen Kindern spielen oder zum Sport gehen", sagte Oliver Reichert vergangene Woche dem Handelsblatt.

Dieser Satz zeigt exemplarisch, was für eine Entwicklung sich vollzogen haben muss in dem bis 2013 von der gleichnamigen Familie geführten Unternehmen, das nie wirtschaftliche Probleme hatte, aber lange unter seinen Möglichkeiten blieb. Zwar bewerten bei dieser Umfrage vor allem Außenstehende die Unternehmen mit Hinblick auf deren Wert fürs Gemeinwohl in der Region. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...