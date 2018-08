Trotz des positiven Votings von Morningstar hat sich die General Electric Aktie noch nicht wirklich bewegt. Das Analysehaus stuft die General Electric Aktie auf "Buy" ein mit einem Kursziel von 15,70 USD. Aktuell scheint sich die Aktie aber eher der 12 USD Marke anzunähern.

News zur Aktie: Operative Meldungen gab es zuletzt keine!

Was wohl bekannt ist, ist dass das Unternehmen in naher Zukunft vor allem Randaktivitäten verkaufen will, um den Verschuldungsgrad zu verringern. Das ... (Anna Hofmann)

