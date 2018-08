Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch in einem ruhigen Umfeld gefallen. Bis zum späten Nachmittag fiel der richtungweisende Euro-Bund-Future um 0,19 Prozent auf 162,99 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 0,34 Prozent.

Am Anleihemarkt war von einem überwiegend impulslosen Handel die Rede. Nennenswerte Konjunkturdaten wurden nicht veröffentlicht. Schwache Daten vom US-Häusermarkt gaben den Anleihen keinen Auftrieb.

Die US-Notenbank wird am Abend ihr Protokoll zur jüngsten Sitzung veröffentlichen. Neue Impulse dürften davon laut Händlern aber nicht davon ausgehen. Wichtige Ereignisse wie die Zuspitzung der Lage in der Türkei und die jüngste Kritik von US-Präsident Donald Trump an den Leitzinsanhebungen fanden nach dieser Sitzung statt./jsl/bgf/he

ISIN DE0009652644

AXC0219 2018-08-22/17:55