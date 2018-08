Der Kreml hatte vollmundig einen milliardenschweren Ausverkauf von US-Bonds verkündet. Offenbar wurden sie aber nur verschoben - unter anderem in eine Steueroase.

Es war ein starkes Signal an US-Präsident Donald Trump: Als Reaktion auf neue US-Sanktionen hatte der Kreml unlängst den Ausverkauf amerikanischer Staatsanleihen verkündet. Um 84 Prozent sei der Bestand an US-Bonds bei der russischen Zentralbank reduziert worden - auf nur noch 14,9 Milliarden Dollar.

"Wir werden unsere Investitionen in US-Vermögenswerte weiter deutlich reduzieren und unabhängiger vom Dollar werden", kündigte Russlands Finanzminister Anton Siluanow noch am Mittwoch vollmundig an. Am selben Tag waren neue US-Strafmaßnahmen gegen Russland in Kraft getreten.

Russlands Premierminister Dmitrij Medwedjew spricht bereits von einem "erklärten Wirtschaftskrieg" Washingtons gegen sein Land. Auf den ersten Blick spitzt sich der Konflikt nun weiter zu. Doch offenbar spielt Moskau mit gezinkten Karten.

Daten der russischen Zentralbank belegen zwar, dass bis Ende Mai der Bestand von US-Bonds stark reduziert wurde, von 96 auf 14,9 Milliarden Dollar. Doch Russlands Notenbank hat die Anleihen offenbar gar nicht verkauft - sondern nur verschoben.

Das zeigen Daten der US-Finanzbehörde. Diese belegen nur Verkäufe im Umfang von 35 Milliarden Dollar. 46 Milliarden Dollar gelten damit laut russischen Medien als "verschwunden".

Eine heiße Spur gibt es bereits: Wie die US-Daten belegen, sind, während Moskaus Zentralbank Bonds verkaufte, die Bestände an US-Staatsanleihen in der karibischen Steueroase Cayman Islands ...

