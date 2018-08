DENVER, Aug. 22, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) --

Was: Die Internationale Vereinigung für die Erforschung von Lungenkrebs (International Association for the Study of Lung Cancer; IASLC) richtet vom 23.-26. September 2018 die 19. Weltkonferenz zu Lungenkrebs der IASLC (World Conference on Lung Cancer; WCLC) in Toronto, Kanada, aus. Die WCLC ist das weltweit größte Treffen, das sich ausschließlich mit Lungenkrebs und anderen thorakalen Malignomen befasst. Es wird erwartet, dass mehr als 7.000 Forscher, Ärzte, Spezialisten, Patienten, Fürsprecher und Branchenmitglieder aus der ganzen Welt zusammenkommen.

Das wissenschaftliche Programm der WCLC umfasst eine Reihe von weltweit führenden Wissenschaftlern auf diesem Gebiet. Die Präsentationen konzentrieren sich auf die modernste Wissenschaft, einschließlich der neuesten Durchbrüche bei gezielten Therapien und Immuntherapien, Fortschritte bei Screening, Früherkennung und Erkrankungsstadien, Bemühungen um Raucherprävention und -entwöhnung, Patienteninitiativen und vieles mehr. Die Zusammenarbeit über Disziplinen und Grenzen hinweg ist ein Höhepunkt der Konferenz. Das wissenschaftliche Programm der WCLC kann online eingesehen werden.

Wann und wo: 23. bis 26. September 2018, Metro Toronto Convention Center North Building, 255 Front Street West, Toronto, Ontario, M5V 2W6, Kanada

Wer: Chirurgen, medizinische Onkologen, Radioonkologen, Pneumologen, Radiologen, Pathologen, Epidemiologen, Grundlagenforscher, Krankenschwestern und -pfleger, Gesundheitsfachkräfte aus verwandten Fachgebieten, Fürsprecher, Vertreter der Branche und Medienpartner werden sich treffen, um Erkenntnisse auszutauschen und weitere Fortschritte zu erzielen.

Weitere Informationen: Besuchen Sie die offizielle Website der Konferenz, um weitere Informationen zu erhalten oder um sich zu registrieren.

Über die WCLC:

Die World Conference on Lung Cancer. Folgen Sie der Konferenz in den sozialen Medien mit: WCLC2018.

Über die IASLC:

Die Internationale Vereinigung für die Erforschung von Lungenkrebs, um weitere Informationen zu erhalten.

Sie können der IASLC auf Twitter, Facebook, LinkedInund Instagramfolgen.

Kontakt: Becky Bunn, MSc

IASLC Public Relations Manager

Becky.Bunn@iaslc.org| +1 720-325-2946

Ein Foto zu dieser Pressemitteilung ist unter folgendem Link verfügbar: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5f8c0583-657a-48a2-9d8b-0b3bd7897a6c