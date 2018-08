Die Commerzbank hat BMW mit "Hold" und einem Kursziel von 91 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Als Branche betrachtet seien europäische Autobauer günstig bewertet, schrieb Analyst Demian Flowers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für BMW sei das mangelnde Wachstum aber die größte Herausforderung - wie auch beim Konkurrenten Daimler. Daher dürften die Gewinne von BMW kaum zulegen. Der Konzern habe wenig Hebel, die Profitabilität zu verbessern - und es damit schwer, dem Gegenwind durch CO2-Kosten und Abschreibungen Paroli zu bieten./mis/la Datum der Analyse: 22.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2018-08-22/18:15

ISIN: DE0005190003