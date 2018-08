Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch schwächer geschlossen. Nach einer bereits negativen Eröffnung wurde das Tagestief bereits am Vormittag erreicht, ehe es am Nachmittag mehr oder weniger seitwärts weiterging. Nach vier Tagen mit steigenden Kursen kam es damit zu leichten Gewinnmitnahmen. Insgesamt verlief das Geschehen mangels wichtiger Impulse aber in ruhigen Bahnen und die Ausschläge waren bis auf einige Titel aus dem breiten Markt mehrheitlich moderat. Die Stimmung war von einer gewissen Vorsicht geprägt, hiess es im Handel.

Denn für diesen Mittwoch und Donnerstag sind Gespräche einer chinesischen Handelsdelegation in Washington terminiert. Dies lässt zwar die Hoffnungen auf eine Deeskalation im Streit der grössten Wirtschaftsmächte steigen. Für höhere Kurse müssten aber zuerst konkrete Resultate aus diesem Dialog vorliegen. Die allgemeine Zurückhaltung wurde zudem auf die für heute Abend angesagte Veröffentlichung des Protokolls der letzten FOMC-Sitzung zurückgeführt, welches Aufschluss über die Stimmung der Notenbank hinsichtlich der weiteren Zinserhöhungen bringen könnte.

Der Swiss Market Index (SMI) ging mit einem Minus von 0,38 Prozent bei 9'048,2 Punkten aus der Sitzung. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) büsste 0,22 Prozent auf ...

