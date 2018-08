(shareribs.com) Washington 22.08.2018 - Die Rohölbestände in den USA sind in der vergangenen Woche wieder deutlich gesunken, nachdem die Importe reduziert wurden. Die Förderung von Rohöl stieg wieder an. Wie die Energy Information Administration mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 5,8 Mio. auf 408,4 Mio. Barrel gesunken. Die Bestände von Benzin stiegen um 1,2 Mio. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...