FRANKFURT (Dow Jones)--An Europas Börsen hat sich am Mittwoch wenig getan. Im Blick standen die Gespräche über eine Beilegung des Handelsstreits zwischen China und den USA, die im Tagesverlauf wieder aufgenommen werden sollten. Sollte es hier positive Signale geben, könnte die Risikobereitschaft der Anleger schnell zunehmen, hieß es. Im einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters meinte US-Präsident Donald Trump allerdings zuletzt, er rechne kaum mit Fortschritten und es gebe keinen Zeitrahmen für die Beendigung des Handelsstreits mit China.

Der DAX gewann 1 Punkt auf 12.386 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 ging es 0,2 Prozent auf 3.420 nach oben. Die schwächere DAX-Entwicklung hing mit dem Kurssturz der Continental-Aktie von 13,2 Prozent zusammen. Das Unternehmen hatte die Prognosen für Umsatz und EBIT zurückgenommen - und das bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr. Für Verdruss sorgt auch, dass Continental dies erneut nur wenige Wochen nach einer Ausblickbestätigung getan hat.

Conti reißt Zulieferer mit in die Tiefe

Gründe sind laut Continental ein schlechter als erwartet laufendes Erstausrüstungsgeschäft in Europa und China und eine enttäuschende Reifennachfrage. Zudem war von höheren Kosten im Antriebstechnik-Geschäft die Rede im Zuge der Umstellung auf Elektroantrieb. Der Gewinn soll deshalb etwa 10 Prozent niedriger ausfallen als bisher erwartet.

Für die Kurse anderer Zulieferer ging es teils ebenfalls steil bergab, weil die Continental-Probleme zumindest zum Teil auch für diese gelten dürften. Faurecia verloren 4,2 Prozent, Valeo 4,9 Prozent und Leoni 3,4 Prozent, Schaeffler verbilligten sich um 5,7 Prozent und Infineon um 1,6 Prozent. Auch Automobilaktien standen unter Druck: So ging es für die VW-Aktie um 1,4 Prozent nach unten. Der Stoxx-Branchenindex war mit einem Minus von 2,8 Prozent klar der Tagesverlierer.

Am Devisenmarkt tendierte der Dollar zu fortgesetzter Schwäche. Grund war diesmal, dass der US-Präsident nach Gerichtsverhandlungen gegen zwei seiner ehemals engsten Vertrauten zunehmend mit Vorwürfen der Verschwörung zum Wahlkampfbetrug konfrontiert wird. Der langjährige Trump-Anwalt Michael Cohen hat sich wegen Gesetzesverstößen in acht Anklagepunkten schuldig bekannt. Cohen räumte seine Schuld unter anderem in fünf Anklagepunkten wegen Steuerbetrugs und in zwei wegen Verletzung der Gesetze zur Wahlkampffinanzierung ein.

Hürden für Linde-Praxair-Fusion liegen hoch

Für die Linde-Aktie ging es um 1,4 Prozent nach unten. Belastend wurde gewertet, dass mehrere Wettbewerbsbehörden Auflagen an die Fusion von Linde mit Praxair knüpfen, mit denen die zwischen den Fusionskandidaten vereinbarte Grenze für Verkäufe überschritten würde. "Das hohe Desinvestitionsvolumen macht die Transaktion für Investoren vor dem Hintergrund hoher erwarteter Abschreibungen auf den Firmenwert und in Bezug auf die Verwässerung weniger attraktiv", kommentierten die Analysten der DZ Bank.

Positiv kam eine strategische Forschungsallianz von Evotec und Novo Nordisk bei Diabetes und Folgeerkrankungen an. Die seit einiger Zeit bereits festen Evotec legten um 3,2 Prozent zu.

Petro Welt brechen nach Zahlen ein

Eine überraschend schwache Geschäftsentwicklung drückt auf den Kurs von Petro Welt (ehemals C.A.T. Oil). Er knickte um fast 15 Prozent ein. Der Umsatz blieb im ersten Halbjahr stark hinter den Erwartungen zurück, weil Kunden unerwartet Aufträge zurückgezogen haben. Die neue gesenkte Umsatzprognose ist zudem unter anderem davon abhängig, dass der Rubel nicht mehr abwertet. Mehr als 16 Prozent verloren VA-Q-TEC. Der Spezialist für Kühlketten-Logistik hat eine Umsatzwarnung herausgegeben.

Trotz als schwach eingestufter Quartalszahlen ging es für die Zooplus-Aktie um 8 Prozent nach oben. Im Handel wurde zur Einordnung der Kursreaktion auf die starken Abgaben vor der Zahlenvorlage verwiesen. Daneben gebe es aber auch fundamentale Gründe. Die Analysten von Warburg hoben positiv die stabile Bruttomarge im Vergleich zum Vorjahr hervor. Auch erwartet Zooplus eine "deutliche Ergebnisverbesserung" im zweiten Halbjahr und bestätigte die Prognosen für das Gesamtjahr.

=== . Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Europa Euro-Stoxx-50 3.420,18 +8,52 +0,2% -2,4% . Stoxx-50 3.077,18 -3,99 -0,1% -3,2% . Stoxx-600 384,02 -0,13 -0,0% -1,3% Frankfurt XETRA-DAX 12.385,70 +1,21 +0,0% -4,1% London FTSE-100 London 7.574,24 +8,54 +0,1% -1,3% Paris CAC-40 Paris 5.420,61 +12,02 +0,2% +2,0% Amsterdam AEX Amsterdam 559,20 +2,01 +0,4% +2,7% Athen ATHEX-20 Athen 1.906,49 +36,27 +1,9% -8,5% Br ssel BEL-20 Bruessel 3.800,10 -0,33 -0,0% -4,5% Budapest BUX Budapest 36.365,90 -641,76 -1,7% -7,7% Helsinki OMXH-25 Helsinki 4.287,82 +22,13 +0,5% +9,4% Istanbul ISE NAT. 30 Istanbul 111.711,66 +1736,27 +1,6% -20,8% Kopenhagen OMXC-20 Kopenhagen 1.016,40 +3,36 +0,3% -0,8% Lissabon PSI 20 Lissabon 5.505,05 +11,93 +0,2% +2,4% Madrid IBEX-35 Madrid 9.580,20 +31,20 +0,3% -4,6% Mailand FTSE-MIB Mailand 20.694,71 -89,08 -0,4% -4,9% Moskau RTS Moskau 1.064,84 -7,28 -0,7% -7,8% Oslo OBX Oslo 839,98 +1,25 +0,1% +13,1% Prag PX Prag 1.073,00 +4,14 +0,4% -0,5% Stockholm OMXS-30 Stockholm 1.643,46 +5,86 +0,4% +4,2% Warschau WIG-20 Warschau 2.295,63 +14,61 +0,6% -6,7% Wien ATX Wien 3.296,46 +11,82 +0,4% -5,1% Zürich SMI Zuerich 9.048,20 -34,66 -0,4% -3,6% DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 9:55 Di, 17:30 % YTD EUR/USD 1,1593 +0,18% 1,1514 1,1565 -3,5% EUR/JPY 128,13 +0,51% 126,80 127,68 -5,3% EUR/CHF 1,1402 +0,05% 1,1379 1,1388 -2,6% EUR/GBP 0,8981 +0,14% 0,8977 0,8976 +1,0% USD/JPY 110,54 +0,34% 110,15 110,41 -1,9% GBP/USD 1,2907 +0,03% 1,2828 1,2885 -4,5% Bitcoin BTC/USD 6.673,66 +2,7% 6.422,63 6.695,19 -51,1% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,62 -0,63 0,00 Deutschland 10 Jahre 0,34 0,33 -0,09 USA 2 Jahre 2,59 2,60 0,70 USA 10 Jahre 2,83 2,83 0,42 Japan 2 Jahre -0,12 -0,13 0,02 Japan 10 Jahre 0,09 0,08 0,04 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,63 65,84 +2,7% 1,79 +15,2% Brent/ICE 74,28 72,63 +2,3% 1,65 +15,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.195,92 1.196,10 -0,0% -0,18 -8,2% Silber (Spot) 14,75 14,79 -0,3% -0,04 -12,9% Platin (Spot) 794,40 796,00 -0,2% -1,60 -14,5% Kupfer-Future 2,67 2,70 -1,0% -0,03 -20,1% ===

