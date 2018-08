This document does not contain or constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy securities in the United States or in any other jurisdiction in which such offer or solicitation is not authorized or to any person to whom it is unlawful to make an offer or solicitation. The securities of COLTENE Holding AG have not been and will not be registered under the United States securities laws and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended.

Medienmitteilung

1. Halbjahr 2018:

Dynamisches Wachstum und geplante markante Stärkung der Kernbereiche Infektionskontrolle und Endodontie

Altstätten, 22. August 2018 - COLTENE Holding AG (SIX Swiss Exchange: CLTN), ein international führender Entwickler und Hersteller von dentalen Verbrauchsmaterialien, erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2018 einen Nettoumsatz von CHF 85,6 Mio. (2017 H1: CHF 78,0 Mio.). Dies entspricht einer Steigerung gegenüber der Vorjahresperiode von 9,7% in der Berichtswährung Schweizer Franken. Das organische Wachstum in Lokalwährungen betrug 4,2%, was deutlich über dem Marktschnitt von 2-3% lag. Die Umsätze aus Akquisitionen (Diatech und KENDA) erreichten CHF 2,6 Mio. und trugen 3,3% zum Wachstum bei. Positive Währungsdifferenzen, vor allem aus dem gegenüber dem Schweizer Franken wiedererstarkten Euro, erhöhten das Umsatzwachstum um CHF 1,8 Mio. oder 2,2%. Der Betriebserfolg (EBIT) erreichte im ersten Halbjahr 2018 CHF 11,3 Mio. und lag dank der signifikanten Umsatzsteigerung und dem straffen Kostenmanagement 17,8% über dem Vorjahresergebnis (2017 H1: CHF 9,6 Mio.). Damit steigerte COLTENE im traditionell schwächeren ersten Semester die EBIT-Marge erneut auf 13,2% (2017 H1: 12,3%). Der Reingewinn nahm um 14,8% auf CHF 6,9 Mio. zu (2017 H1: CHF 6,0 Mio.). Mit der geplanten Integration der beiden Dentalspezialisten SciCan und Micro-Mega strebt COLTENE einen zukunftsweisenden Wachstumsschritt an und erweitert den Gruppenumsatz signifikant.

In den ersten sechs Monaten 2018 konnte die COLTENE Gruppe von der Ausweitung ihrer Verkaufsteams in wichtigen Schlüsselmärkten in Europa sowie in den Wachstumsmärkten China und Indien profitieren. Weiter wirkten sich die fortgesetzte weltweite Vereinheitlichung der operativen Prozesse sowie der Einsatz moderner Produktionsmittel und Marketinginstrumente positiv aus. Sie trugen zu einem effizienten und kostengünstigen Auftritt am Markt bei und optimierten das Key Account Management gegenüber Grosshändlern und staatlichen Institutionen.

Aufschwung in den traditionellen europäischen Märkten

Im ersten Halbjahr 2018 zogen die Umsätze der COLTENE Gruppe in den Verkaufsregionen EMEA (Europa, Mittlerer Osten und Afrika) und Asien deutlich an. Die höchsten Wachstumsraten erzielten der Mittlere Osten und Afrika mit einer Zunahme von knapp 40% und China mit beinahe 25% in Lokalwährungen. In der Verkaufsregion EMEA nahmen die Verkäufe in Schweizer Franken um 24,5% und 16,4% in Lokalwährungen zu. Insbesondere die Mehrheit der traditionellen europäischen Märkte erfuhr einen erfreulichen Aufschwung. In Asien steigerte COLTENE die Umsätze in Schweizer Franken gegenüber dem ersten Halbjahr 2017 um 9,1% und 6,9% in Lokalwährungen. In Nordamerika nahmen die Verkäufe in einem allgemein schwachen Marktumfeld und als Folge des Abbaus von Aussendienstmitarbeitenden bei grossen Händlern um 3,4% in Schweizer Franken und um 0,8% in Lokalwährungen ab. In Lateinamerika sanken die Abverkäufe vor dem Hintergrund der anhaltend angespannten Konjunkturlage in wichtigen Märkten um 3,8% in Schweizer Franken, während sie in Lokalwährungen um 0,6% leicht zulegten.

Starke Behandlungshilfen

Im ersten Halbjahr 2018 weitete COLTENE die Abverkäufe in allen Produktgruppen mit Ausnahme der Infektionskontrolle aus. Die grösste Zunahme erzielte die Produktgruppe Behandlungshilfen mit einer Steigerung um 24,4% auf CHF 12,4 Mio. (2017 H1: CHF 10,0 Mio.). Die zweitstärkste Produktgruppe war Restauration mit einem Anstieg von 14,5% auf CHF 21,7 Mio. (2017 H1: CHF 19,0 Mio.). Der Bereich Prothetik legte um 12,8% auf CHF 18,0 Mio. zu (2017 H1: CHF 16,0 Mio.). Die Umsätze der Produktgruppe rotierende Instrumente nahmen um 8,8% auf CHF 7,4 Mio. zu (2017 H1: CHF 6,8 Mio.) und profitierten von den Diatech- und KENDA-Zukäufen. Einen leichten Rückgang wies die Produktgruppe Infektionskontrolle aus. Die Verkäufe nahmen vor allem währungsbedingt um 1,9% auf CHF 4,8 Mio. (2017 H1: CHF 4,9 Mio.) ab.

Zukunftsweisender Wachstumsschritt

Das herausragende Ereignis im ersten Halbjahr 2018 war die Unterzeichnung einer Vereinbarung zum Kauf der beiden im Dentalmarkt ausgezeichnet verankerten Unternehmen SciCan und Micro-Mega. SciCan mit Sitz in Toronto, Kanada, ist auf Desinfektionsgeräte und Hygieneprodukte spezialisiert und hält eine führende Marktstellung in Nordamerika. Micro-Mega mit Sitz und Produktionsstätte in Besançon, Frankreich, ist ein führender Anbieter von Endodontie-Instrumenten. Die Hauptabsatzmärkte sind Nordamerika und Europa. Im Geschäftsjahr 2017 erwirtschafteten SciCan und Micro-Mega mit rund 410 Mitarbeitenden einen Umsatz von insgesamt zirka CAD 128 Mio. (CHF 97 Mio.). Der Zusammenschluss stärkt die Marktposition und Absatzkanäle aller drei Unternehmen. Er weitet das Angebot in den gemeinsamen Geschäftsfeldern Infektionskontrolle und Endodontie markant aus, ermöglicht die Nutzung von Synergien und eröffnet für alle drei Unternehmen vielversprechende Wachstumschancen im wettbewerbsintensiven Dentalmarkt.

Im ersten Semester des laufenden Jahres stiegen die Umsätze von SciCan und Micro-Mega im Vergleich zur Vorjahresperiode um 11,3% auf zirka CAD 64 Mio. (CHF 48 Mio.) an. Die Profitabilität hielt mit dem Wachstum Schritt und die EBIT-Marge erreichte unter Ausklammerung der einmaligen Transaktionskosten für den Verkauf der Unternehmen an COLTENE 11,8%. In der Vorjahresperiode lag die vergleichbare EBIT-Marge bei 11,1%.

COLTENE plant, den vereinbarten Kaufpreis für SciCan und Micro-Mega von zirka CHF 200 Mio. zu rund drei Viertel mit Eigenkapital und einem Viertel mit Fremdkapital zu finanzieren. Dazu wird der Verwaltungsrat den Aktionärinnen und Aktionären der COLTENE Holding AG anlässlich einer ausserordentlichen Generalversammlung am 14. September 2018 vorschlagen, das Aktienkapital zu erhöhen. Der Verwaltungsrat wird der Versammlung die Ausgabe von neuen Aktien im Rahmen eines Bezugsrechtsangebots "at market" an die bestehenden Aktionärinnen und Aktionäre der COLTENE Holding AG sowie die Schaffung von genehmigtem Aktienkapital zwecks anschliessender Ausgabe von neuen Aktien an die Verkäufer von SciCan und Micro-Mega im Rahmen einer Sacheinlagekapitalerhöhung beantragen. Die Verkäufer (die von Arthur Zwingenberger gehaltene Arno Holding S.à.r.l. und Stefan Helsing) werden nach dem Vollzug der Transaktion 18,1% am Gesamtkapital und an den Stimmrechten der COLTENE Holding AG halten. Vorbehältlich der Erfüllung der üblichen Bedingungen ist der Vollzug der Transaktion für das vierte Quartal 2018 vorgesehen.

Erweiterung der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrats

Um die Vertretung der neuen Standorte und Produktgruppen zu gewährleisten, plant COLTENE die Erweiterung der Gruppenleitung mit Stefan Helsing. Stefan Helsing ist CEO der Sanavis Gruppe, zu der SciCan und Micro-Mega gehören. Im Rahmen der ausserordentlichen Generalversammlung vom 14. September 2018 wird der Verwaltungsrat die Zuwahl von Allison Zwingenberger in das Gremium vorschlagen. Allison Zwingenberger ist die Tochter von Arthur Zwingenberger und Associate Professor am Departement für Veterinär-Radiologie an der University of California, Davis, USA. Das Unternehmen wird von ihren Kenntnissen der internationalen Medizinalmärkte und ihrer Expertise profitieren.

Ausblick

Der Verwaltungsrat und das Management rechnet im zweiten Halbjahr 2018 auf der Basis des gezielten Ausbaus und Stärkung der Verkaufsteams vornehmlich in den Schlüsselmärkten Europa, Asien und insbesondere in China mit einer fortgesetzten dynamischen Umsatzentwicklung über dem Marktschnitt. Zusätzliches Wachstum erwartet die Unternehmensführung aus dem Zusammenschluss von COLTENE mit SciCan und Micro-Mega. Trotz des im ersten Halbjahr erwirtschafteten soliden Betriebserfolgs rechnet das Management aufgrund der erwarteten Transaktions- und Integrationskosten für das Gesamtjahr 2018 mit einer gegenüber dem Vorjahr vorübergehend verwässerten operativen Marge. Dank den neuen Wachstumschancen aus dem Zusammenschluss mit SciCan und Micro-Mega, den Synergiepotenzialen sowie Skaleneffekten soll die Ziel-EBIT-Marge von 15% mittelfristig wieder erreicht werden.

Halbjahresbericht 2018

Der Halbjahresbericht 2018 der COLTENE Holding AG wurde heute veröffentlicht und ist unter www.coltene.com (https://www.coltene.com/de/investoren-medien/finanzpublikationen/halbjahresberichte/) verfügbar.

Kennzahlen (in CHF 1'000) 2018 H1 2017 H1 ?% Nettoumsatz 85'604 78'013 9,7% Betriebsaufwand 51'708 47'751 8,3% Betriebserfolg (EBIT) 11'288 9'585 17,8% in % vom Nettoumsatz 13,2% 12,3% Reingewinn 6'921 6'029 14,8% Geldfluss aus Betriebstätigkeit 8'092 8'240 2,0% Investitionen (netto) 12'187 3'280 309,9% Free Cashflow -4'095 4'960 -182,6% Kennzahlen (in CHF 1'000) 30.06.2018 31.12.2017 ?% Net Cash Position / (Nettoverschuldung) -2'993 13'759 n.a. Total Aktiven 163'684 167'311 -2,2% Eigenkapital 116'023 121'705 -4,7% in % des Totals der Aktiven 70,9% 72,7% Anzahl Mitarbeitende (Vollzeitstellen) 946 929 1,8%

Für weitere Informationen: Gerhard Mahrle, Corporate Communications/Investor Relations,

Telefon +41 71 757 54 37, Mobile +41 79 346 23 02, E-mail gerhard.mahrle@coltene.com

Finanzkalender

Veröffentlichung Halbjahresbericht 2018

Medien- und Analystenkonferenz zum 1. Halbjahr 2018 22. August 2018 Ausserordentliche Generalversammlung 14. September 2018 Investora Zürich 27. September 2018 Medienmitteilung zum Closing der Akquisition von SciCan und Micro-Mega Viertes Quartal 2018

Hintergrundinformation zu COLTENE

COLTENE ist ein international tätiges Unternehmen für Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von zahnmedizinischen Verbrauchsgütern und Kleingeräten in den Bereichen Restauration, Endodontie, Abformung und Behandlungshilfen. COLTENE verfügt in den USA, Deutschland, Brasilien und der Schweiz über modernste Produktionsstätten sowie über eigene Vertriebsorganisationen in den wichtigen Schlüsselmärkten wie Europa, Nordamerika, China und Indien. Weltweit vertrauen Zahnärzte und Dentallabors auf die qualitativ hochwertigen Produkte von COLTENE. Die Namenaktien (CLTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Weitere Informationen zu COLTENE und ihren Produkten finden Sie auf der Webseite www.coltene.com (http://www.coltene.com/de/).

