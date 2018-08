Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.420,18 +0,25% -2,39% Stoxx50 3.077,18 -0,13% -3,17% DAX 12.385,70 +0,01% -4,12% FTSE 7.574,24 +0,11% -1,26% CAC 5.420,61 +0,22% +2,03% DJIA 25.817,90 -0,02% +4,44% S&P-500 2.866,83 +0,14% +7,23% Nasdaq-Comp. 7.893,82 +0,44% +14,35% Nasdaq-100 7.430,91 +0,46% +16,17% Nikkei-225 22.362,55 +0,64% -1,77% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,07 -22

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,78 65,84 +2,9% 1,94 +15,4% Brent/ICE 74,36 72,63 +2,4% 1,73 +15,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.196,20 1.196,10 +0,0% +0,10 -8,2% Silber (Spot) 14,76 14,79 -0,2% -0,03 -12,9% Platin (Spot) 793,85 796,00 -0,3% -2,15 -14,6% Kupfer-Future 2,67 2,70 -0,9% -0,02 -20,0%

Kräftige Gewinne gab es am Ölmarkt, nachdem das US-Energieministerium einen unerwartet deutlichen Rückgang der US-Rohölvorräte gemeldet hatte. Daneben stützte der wieder etwas schwächere Dollar. Gold, das ebenfalls in der US-Währung bezahlt wird, profitierte dagegen kaum von der Dollarschwäche. Auch die politische Unsicherheit führte nicht zu einem stärkeren Interesse an dem Edelmetall.

FINANZMARKT USA

Wenig verändert zeigen sich die Aktienkurse am Mittwoch im Verlauf an der Wall Street. Unterstützung dürften die US-Märkte von der Hoffnung erhalten, dass sich die USA und China in den im Tagesverlauf wieder aufgenommenen Handelsgesprächen annähern werden. Eher für etwas Gegenwind spricht der zunehmende Druck auf US-Präsident Donald Trump, denn nach Gerichtsverhandlungen gegen zwei seiner engsten Vertrauten sieht sich der US-Präsident Vorwürfen der Verschwörung zum Wahlkampfbetrug ausgesetzt. Weil deshalb der Dollar auf breiter Front schwächelt, kommt indirekt auch etwas Rückenwind für US-Aktien. Nach überraschend guten Geschäftszahlen steigt der Kurs des Bekleidungshändlers Urban Outfitters um 3,7 Prozent. Der Innenausstatter La-Z-Boy hat in seinem Berichtsquartal mehr umgesetzt als erwartet. Die Aktie schießt um fast 12 Prozent nach oben. Die Baumarktkette Lowe's will sich derweil künftig auf das Kerngeschäft mit Heimwerkern konzentrieren und sich von ihren 99 Läden unter dem Namen Orchard Supply Hardware trennen. Im zweiten Quartal buchte sie aus dem Grund eine Belastung von 230 Millionen Dollar. Weil weitere Kosten anfallen werden, senkt Lowe's den Ausblick. Trotz allem steigerte die Handelsgruppe im Quartal den Gewinn mehr als erwartet auf 1,52 Milliarden Dollar. Der Kurs steigt um 7,3 Prozent. Die Wettbewerber-Aktie Home Depot tendiert 0,6 Prozent höher.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 31. Juli/1. August

FINANZMÄRKTE EUROPA

An Europas Börsen tat sich am Mittwoch wenig. Im Blick standen die Gespräche über eine Beilegung des Handelsstreits zwischen China und den USA, die am Mittwoch wieder aufgenommen werden sollten. Sollte es hier positive Signale geben, könnte die Risikobereitschaft der Anleger schnell zunehmen, hieß es. Die schwächere DAX-Entwicklung hing mit dem Kurssturz der Continental-Aktie von 13,2 Prozent zusammen. Das Unternehmen hatte die Prognosen für Umsatz und EBIT zurückgenommen - und das bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr. Für die Kurse anderer Zulieferer ging es teils ebenfalls steil bergab, weil die Continental-Probleme zumindest zum Teil auch für diese gelten dürften. Faurecia verloren 4,2 Prozent, Valeo 4,9 Prozent, Leoni 3,4 Prozent und Schaeffler 5,7 Prozent. Infineon gaben um 1,6 Prozent nach. Auch Automobilaktien standen unter Druck: VW büßten 1,4 Prozent ein. Der Stoxx-Branchenindex war mit einem Minus von 2,8 Prozent klar der Tagesverlierer. Linde verbilligten sich um 1,4 Prozent. Belastend wirkte, dass mehrere Wettbewerbsbehörden Auflagen an die Fusion von Linde mit Praxair knüpfen, mit denen die zwischen den Fusionskandidaten vereinbarte Grenze für Verkäufe überschritten würde. Positiv kommt eine strategische Forschungsallianz von Evotec (+3,2 Prozent) und Novo Nordisk bei Diabetes und Folgeerkrankungen an. Trotz als schwach eingestufter Quartalszahlen ging es für die Zooplus-Aktie um 8 Prozent nach oben. Die Aktie hatte allerdings zuletzt deutlich nachgegeben. Ferner hoben die Analysten von Warburg die stabile Bruttomarge im Vergleich zum Vorjahr hervor. Auch erwartet Zooplus eine "deutliche Ergebnisverbesserung" im zweiten Halbjahr und bestätigte die Prognosen für das Gesamtjahr.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 9:55 Di, 17:30 % YTD EUR/USD 1,1597 +0,21% 1,1514 1,1565 -3,5% EUR/JPY 128,20 +0,56% 126,80 127,68 -5,2% EUR/CHF 1,1406 +0,08% 1,1379 1,1388 -2,6% EUR/GBP 0,8982 +0,15% 0,8977 0,8976 +1,0% USD/JPY 110,54 +0,34% 110,15 110,41 -1,9% GBP/USD 1,2911 +0,06% 1,2828 1,2885 -4,5% Bitcoin BTC/USD 6.673,66 +2,7% 6.422,63 6.695,19 -51,1%

Die politische Unsicherheit ließ den Dollar nachgeben. Der Euro stieg im Tageshoch auf 1,1623 Dollar. Anleger zögen sich auch in Erwartung des US-Notenbanksitzungsprotokolls zurück, heißt es. Am Vorabend hatte der Präsident der Federal Reserve of Dallas, Robert Kaplan, den Dollar mit der Aussage belastet, dass er mit drei bis vier Zinserhöhungen rechne, ehe die Fed eine Pause bei der Straffung ihrer Geldpolitik einlegen dürfte. Am Markt wird erwartet, dass die Fed im September und möglicherweise auch noch im Dezember die Zinsen erhöht. Kaplans Aussagen legten nahe, dass für 2019 nur zwei weitere Zinsschritte geplant seien und somit weniger als erwartet, hieß'es dazu.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Keine klare Richtung gab es an den ostasiatischen Börsen zur Wochenmitte. Die positiven US-Vorgaben stützten nicht überall. Andererseits stellten die Gerichtsverhandlungen gegen zwei wegen Wahlkampfbetrugs angeklagte Vertraute von US-Präsident Trump keinen Belastungsfaktor dar. Auf der Börse in Sydney lasteten erneut Abgaben bei den Bergbau- und Finanzwerten. BHP Billiton, die schon am Dienstag mit Kursverlusten auf die Zahlen des Konzerns reagiert hatte, verloren weitere 1,4 Prozent. Die Bestätigung der Sondierungsgespräche mit Vodafone Hutchison schickte TPG Telecom 20,2 Prozent nach oben. Obwohl Hutchison und TPG betonen, dass es keine Garantie dafür gibt, dass ein Deal zustande kommt, würde sich damit die sehr starke Wettbewerbssituation in Australien etwas entspannen. Eine Kombination des Festnetz-Breitbandnetzes von TPG mit dem Mobilfunknetz von Vodafone könnte die Entwicklung einer eigenen TPG-Mobilfunksparte hinfällig machen. Hier hatten Analysten mit aggressiven Preisen gerechnet. Von einem solchen Zusammenschluss könnte daher auch Telstra (+7,2 Prozent) profitieren. Dagegen erhielt der Hang-Seng-Index iUnterstützung von Ping An (+4 Prozent), nachdem der Versicherer überzeugende Ergebnisse für das erste Halbjahr vorgelegt hatte. In Tokio profitierten vor allem Exportwerte davon, dass der Yen zum Dollar wieder etwas nachgegeben hatte. Toyota Motor kletterten um 2,3 Prozent, Nissan Motor um 1,4 Prozent und Sharp um 3,2 Prozent. Der südkoreanische Aktienmarkt wurde von Chipwerten knapp in positives Terrain getragen. Die Aktien von Index-Schwergewicht Samsung Electronics setzten ihre Erholung fort und gewannen 2,9 Prozent, für Hynix ging es 1,8 Prozent nach oben.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Daimler will sich am VW-Gebrauchtwagenportal Heycar beteiligen - Presse

Daimler will sich laut einem Zeitungsbericht am Gebrauchtwagenportal Heycar von Volkswagen beteiligen. Der Stuttgarter Autohersteller plane, einen Anteil von 20 Prozent an dem Start-up zu übernehmen, schreibt das Handelsblatt unter Berufung auf Kreise der beiden Fahrzeughersteller. Die Gespräche seien weit fortgeschritten, es müssten aber noch Details geklärt werden. Der Deal könnte bereits in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden.

Cancom will Pironet vollständig übernehmen

Das IT-Systemhaus Cancom will die Tochter Pironet vollständig übernehmen und die verbliebenen Minderheitsaktionäre aus dem Unternehmen drängen. Cancom hatte Anfang 2014 die Mehrheit von rund 75 Prozent an der im Bereich Cloud Computing und Content Management tätigen Pironet übernommen. Nun teilte der TecDAX-Konzern der Tochter mit, dass er mehr als 95 Prozent des Grundkapitals hält, wie die Pironet AG ihrerseits bekanntgab. Ab dieser Schwelle ist ein Squeeze-Out aktienrechtlich möglich.

Energiekonzern EWE will 2019 neuen Investor an Bord holen

