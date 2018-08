Ein 31-Jähriger ist dringend verdächtig, einen Anschlag in Deutschland geplant zu haben. Er hatte wohl Verbindungen zu Anis Amri.

Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben am Mittwoch einen Russen in seiner Berliner Wohnung festgenommen, der einen Sprengstoffanschlag in Deutschland geplant haben soll. Der 31-jährige Magomed-Ali C. sei dringend verdächtig, mit dem in Frankreich inhaftierten Clement B. eine schwere staatsgefährdende Gewalttat und ein Explosionsverbrechen vorbereitet zu haben, teilte die Bundesanwaltschaft mit.

Die Telefonnummer von B. sei unter einem Pseudonym im Handy des Attentäters auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin, Anis Amri, gespeichert gewesen. Es gebe aber keine Hinweise, dass die beiden Verdächtigen in den Anschlag vom Dezember 2016 eingebunden gewesen seien.

Amri hatte einen Lastwagen in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gesteuert und zwölf Menschen getötet. Der Tunesier wurde vier Tage später von der italienischen ...

