Frankfurt (ots) - Zwar gibt es keine Beweise für Absprachen der Trump-Kampagne mit Moskau. Dafür wird der Präsident unter Eid der Lüge über die Schweigegeldzahlungen an seine Ex-Affären und des Verstoßes gegen Parteienfinanzierungsgesetze bezichtigt. In anderen Ländern würde das eine Regierungskrise auslösen. In den USA jubeln Trumps Anhänger ihrem Helden weiter zu, und seine verlotterte Partei wirft ihre letzten Prinzipien über Bord. Eine rasche Amtsenthebung wird es nicht geben. Wenn bei den Kongresswahlen im November die parlamentarische Mehrheit wechselt, sieht die Sache anders aus. Viel hängt von der Arbeit des Sonderermittlers Mueller und von Trump selbst ab: Sollte er seine Kumpel begnadigen, würde er seinen Gegnern mit der Justizbehinderung möglicherweise das entscheidende Argument für seinen Sturz liefern.



