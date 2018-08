Wiesbaden (ots) - Es ist eine unglaubliche und doch wahre Geschichte: Im Jahr 1978 gelingt es dem afroamerikanischen Polizisten Ron Stallworth, mit Hilfe eines weißen Kollegen, den Ku-Klux-Klan zu infiltrieren. Der Regisseur Spike Lee verarbeitet diese fast schon groteske Story in seinem neuen Film BLACKKKLANSMAN (Start: 23. August) zu einer aberwitzigen Mischung aus Thriller und Satire. In Cannes erhielt Spike Lee dafür den Großen Preis der Jury. Und auch die fünfköpfige Expertenrunde der FBW zeichnet den Film, der, wie die Jury sagt, von hoher gesellschaftlicher Relevanz ist und darüber hinaus unterhaltsam und packend das Zeitgefühl der 1970er Jahre perfekt wiedergibt, mit dem höchsten Prädikat "besonders wertvoll" aus.



Mit KINDESWOHL (Start: 30. August) verfilmte der britische Filmemacher Richard Eyre Ian McEwans Roman nah an der literarischen Vorlage mit einer hervorragenden Besetzung und einem stilsicheren Team. Fiona Maye (Emma Thompson) nimmt als Richterin in London ihre Aufgabe sehr ernst: leidenschaftlich und konzentriert lebt sie für ihren Beruf, was einen privaten Preis hat. So steht ihre Ehe mit dem amerikanischen Professor Jack (Stanley Tucci) augenscheinlich vor dem Aus. Mitten in dieser persönlichen Krise hat die Richterin einen brisanten neuen Fall zu verhandeln. Der noch nicht volljährige, hoch intelligente 17-jährige Adam (Fionn Whitehead), hat Leukämie, weigert sich aber, eine Bluttransfusion in der Klinik anzunehmen, die sein Leben retten würde, da er und seine Eltern Zeugen Jehovas sind. Nun muss Fiona entscheiden, was für das Wohl des Kindes am besten ist. "Richards Eyres Film ist handwerklich auf höchstem Niveau und vermittelt das tragische Geschehen mit bestechender Eleganz. Fast nebenbei bietet der Film eine präzise Milieubeschreibung über eine privilegierte Schicht und ihre mühsamen Gesellschaftsübungen. Im Zentrum aber steht die darstellerische Leistung der Schauspieler, allen vorweg Emma Thompson und Stanley Tucci. Der Film verlässt sich weniger auf seinen geradlinigen Plot als auf die Kraft der Bilder, Gesten und Klänge. Existenzielle Probleme werden so stets emotional plausibel erzählt, auch wenn die Musik genretypisch auf große Gefühle setzt: Eyres Film bietet visuelles und auditives Erzählen auf beispielhaftem Niveau. KINDESWOHL ist reich und inspirierend vielschichtig." Die unabhängige Jury empfiehlt den Film mit dem Prädikat "besonders wertvoll".



Atris und Franky kennen sich seit Kindertagen. Als sie sich im nächtlichen Berlin wiedertreffen, ist Atris der Handlanger eines Gangsterbosses und Franky fährt einen geliehenen Lamborghini. Franky schlägt Atris ein Geschäft vor. Er selbst plant gerade einen großen Coup - und wenn Atris ihm als Bote hilft, wird er am Gewinn beteiligt. Doch das klingt einfacher als es am Ende des Tages ist. Die Jury der FBW war beeindruckt und begeistert von Detlev Bucks neuer Komödie ASPHALTGORILLAS (Start: 30. August), die in ihren Augen gerade durch ihre wahnwitzig schnell erzählte Geschichte und die überspitzte Figurenzeichnung ein authentisches Bild des Berliner Gangstermilieus vermittelt. Das großartige Ensemble, angeführt von Jannis Niewöhner, Samuel Schneider und Ella Rumpf, und unterstützt von Kida Khodr Ramadan, Georg Friedrich und Stipe Erceg in Nebenrollen, ein cooler Soundtrack, eine dynamische Kamera und perfekt gewählte Locations runden den Film ab. Die Jury vergibt im Genre der Gangsterkomödie das höchste Prädikat "besonders wertvoll".



