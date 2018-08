Wegen der Wirtschaftskrise in Venezuela fliehen Hunderttausende. Die brasilianische Regierung verteilt nun mehr als 1000 Migranten im Land.

Nach fremdenfeindlichen Angriffen auf venezolanische Flüchtlinge in der Grenzregion will die brasilianische Regierung mehr als 1000 Migranten in andere Landesteile bringen. Die Venezolaner sollten vor allem im wirtschaftlich starken Süden in den Bundesstaaten Rio de Janeiro, São Paulo und Minas Gerais untergebracht werden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...