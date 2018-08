Die Baader Bank hat das Kursziel für BASF von 93 auf 85 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Markus Mayer reduzierte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie seine Gewinnerwartungen, da er mit höheren Investitionen unter anderem in die Forschung durch den Chemiekonzern rechnet. Das sei absolut sinnvoll, dürfte sich aber erst mittelfristig auszahlen. Derweil seien die Aktien günstig bewertet, was allerdings in einem von Vorsicht geprägten Aktienmarktumfeld vielleicht nicht helfen werde./mis/la Datum der Analyse: 22.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2018-08-22/19:21

ISIN: DE000BASF111