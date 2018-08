Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

US-Rohöllagerbestände unerwartet deutlich gesunken

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 17. August deutlich stärker verringert als erwartet. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 5,836 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 2 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 6,805 Millionen Barrel erhöht.

Analysten hoffen auf Erklärung Powells zu Fed Funds Rate

Die US-Notenbank gerät zunehmend unter Druck, Auskunft über die Zukunft ihres 4 Billionen US-Dollar schweren Anleiheportfolios zu geben. Grund ist der Anstieg der Fed Funds Rate, des Marktzinses, auf den ihre Geldpolitik zielt. Der Zielsatz der Fed liegt zwischen 1,75 bis 2,00 Prozent, die tatsächliche Fed Funds Rate aber bei 1,92 Prozent und damit nahe am oberen Ende der Zielspanne.

Merkel sieht im Grundsatz Übereinstimmung mit Maas zu USA

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich prinzipiell hinter die Position von Außenminister Heiko Maas (SPD) zum Verhältnis zu den USA gestellt, jedoch Vorbehalte zu dessen Vorstellungen für ein unabhängiges europäisches Zahlungssystem gezeigt. Bei einer Pressekonferenz betonte Merkel, dass der Artikel "von seiner Grundstruktur her ein wichtiger Beitrag" sei.

Geschäfte mit Osteuropa starke Stütze für deutschen Außenhandel

Das Geschäft mit Osteuropa hat sich im ersten Halbjahr als starker Treiber des deutschen Außenhandels erwiesen. "Der Osthandel befindet sich derzeit in einem stabilen Sommer-Hoch. Aktuell läuft die Konjunktur fast überall in unserer Region besser, als es die Vielzahl politischer Krisen eigentlich erwarten lässt", sagte der Vorsitzende des Ostausschusses - Osteuropavereins Wolfgang Büchele.

Regierung bereitet Blockchain-Strategie vor

Die Bundesregierung hat eine Blockchain-Strategie angekündigt. Nach vorbereitenden Workshops sollten die Arbeiten an der Strategie noch in diesem Jahr beginnen, erklärte die Regierung in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion. Konkrete Einsparpotenziale dank Blockchain könnten aber erst nach der Durchführung und Evaluation von Projekten beziffert werden.

Trumps Ex-Anwalt Cohen belastet US-Präsidenten

Donald Trump gerät zunehmend in Bedrängnis: Nachdem zwei einstige Vertraute mehrerer Delikte überführt wurden, sieht sich der US-Präsident nun dem Vorwurf der illegalen Wahlkampffinanzierung ausgesetzt. Trumps langjähriger Anwalt Michael Cohen bekannte sich am Dienstag in New York in mehreren Anklagepunkten schuldig und belastete den Präsidenten. Zeitgleich wurde in Virginia Trumps Ex-Wahlkampfchef Paul Manafort schuldig gesprochen - der erste Schuldspruch im Zusammenhang mit den Untersuchungen von FBI-Sonderermittler Robert Mueller.

Trump bezichtigt Ex-Anwalt Cohen der Falschaussage

US-Präsident Donald Trump hat seinen früheren Anwalt Michael Cohen der Falschaussage vor Gericht bezichtigt. Cohen habe "Geschichten erfunden", um mit der Staatsanwaltschaft eine strafmindernde Vereinbarung in seinem Verfahren um Finanzbetrug auszuhandeln, schrieb Trump am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Cohen hatte den Präsidenten am Vortag vor einem Gericht in New York Gericht unter Eid schwer belastet.

Putin: US-Sanktionen gegen Russland sind "kontraproduktiv und sinnlos"

Nach der Drohung der US-Regierung mit weiteren Sanktionen gegen Russland hat Kreml-Chef Wladimir Putin Strafmaßnahmen gegen sein Land als "kontraproduktiv und sinnlos" kritisiert. "Sanktionen sind Handlungen, die kontraproduktiv und sinnlos sind, insbesondere gegen ein Land wie Russland", sagte Putin bei einem Treffen mit dem finnischen Präsidenten Sauli Niinistö in Sotschi.

Viele Brücken in Frankreich reparaturbedürftig

Trotz Mängeln an Frankreichs Brücken sieht die Regierung keine Einsturzgefahr wie in Genua. Es gebe "keine Notlage", versicherte Regierungssprecher Benjamin Griveaux nach der ersten Kabinettssitzung nach der Sommerpause. Nötig seien größtenteils "kleinere Bauarbeiten". Diese müssten allerdings so schnell wie möglich erfolgen, damit sich die Bausubstanz nicht weiter verschlechtere.

Angola wirbt in Deutschland massiv um Kriegsgerät

Der angolanische Präsident João Lourenço hat deutsche Rüstungsfirmen zur Zusammenarbeit mit seinem Land aufgefordert. Angola brauche vor allem Unterstützung bei der Sicherung seiner enormen Küstenlinie, sagte Lourenço bei einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin. Merkel hatte Angola 2011 besucht. Ihr Besuch wurde damals von Meldungen über die geplante Lieferung von deutschen Kriegsschiffen nach Angola überschattet.

Polen will Neubesetzungen am Obersten Gericht beschleunigen

Polen treibt trotz anhaltender Bedenken der Europäischen Union die Neubesetzungen am Obersten Gericht voran. Der für die Nominierungen zuständige Landesrichterrat kündigte an, die Auswahlverfahren für die Kandidaten zu beschleunigen. "Wir beschleunigen so schnell wie wir können", sagte der Vorsitzende des Gremiums, Leszek Mazur.

Israel genehmigt Bau von tausend neuen Wohnungen im Westjordanland

Israel hat nach Informationen von Aktivisten den Bau von mehr als tausend neuen Siedlerwohnungen im besetzten Westjordanland genehmigt. Etwa 370 der Wohnungen sollten in der jüdischen Siedlung Adam errichtet werden, wo ein Palästinenser im vergangenen Monat einen Israeli erstochen und zwei weitere verletzt hatte, teilte die Organisation "Peace Now" mit. Nach der Messerattacke hatte Verteidigungsminister Avigdor Lieberman die Ausweitung der Siedlung in Adam angekündigt: Dies sei "die beste Antwort auf den Terror".

