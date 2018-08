Baden (ots) -



Mit dem Einzug der kalten Jahreszeit präsentiert Beldona eine

sinnliche Herbstkollektion 2018. Die romantische Ästhetik von «Poetic

Moments» steht im Einklang mit den Erdtönen der Natur und überzeugt

durch eine moderne Note. Feinste Stoffe, viktorianisch inspirierte

Spitze und edle Stickereien kreieren ein raffiniertes Spiel mit der

Transparenz.



Die neue Kollektion feiert luxuriösen Komfort und ermöglicht der

Trägerin stilvolle Momente der Entspannung. Der Ausgleich zum

hektischen Alltag, die innere Balance sowie die Verbundenheit mit der

unberührten Natur dienen als Inspiration für die Designs.



Zarte Bralettes charakterisieren die Silhouette der Saison, wobei

Elemente der Activewear den eleganten Styles ein sportliches Finish

verleihen. Zu den Trendfarben zählen «Ruby Wine» und «Forest Night».

Das Rubinrot und das rauchige Grün erinnern an einen kräftigen Wein

und den nächtlichen Wald.



Diese ausgewählten Dessous sowie Casualwear-Modelle sind ab sofort

schweizweit in allen Beldona-Boutiquen und auf beldona.com

erhältlich.



