SANTA BARBARA, Kalifornien, Aug. 22, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sonos, Inc. ("Sonos") (Nasdaq: SONO) gab heute bekannt, dass das Unternehmen nach Börsenschluss am Montag, 10. September 2018, die Finanzergebnisse für das am 30. Juni 2018 beendete dritte Quartal in einem Brief an die Aktionäre veröffentlichen wird, der im Bereich für Anlegerbeziehungen auf der Website des Unternehmens verfügbar sein wird. Darüber hinaus wird das Unternehmen am selben Tag um 17.00 Uhr ET (amerikanische Ostküstenzeit) eine Telefonkonferenz mit Möglichkeit für Fragen und Antworten zu den Ergebnissen veranstalten.

Ein Live-Webcast und eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz sowie der Fragen und Antworten werden unter folgender Adresse verfügbar sein: https://investors.sonos.com/news-and-events/default.aspx . Die Aufzeichnung wird nach Abschluss der Telefonkonferenz mindestens ein Jahr lang verfügbar sein.

Sie können sich in die Telefonkonferenz auch unter der Rufnummer (866) 393-4306 mit der Konferenz-ID 6098946 einwählen. Teilnehmer außerhalb der USA können die gebührenfreie Nummer (734) 385-2616 wählen.

Sonos ist das führende kabellose Smart-Home-Soundsystem für mehrere Räume. Als Erfinder des kabellosen Heim-Audiosystems für mehrere Räume hilft Sonos mit seinen Innovationen der Welt dabei, Audioinhalte besser zu hören, indem wir den Menschen Zugang zu den Inhalten geben, die sie lieben, und ihnen ermöglichen, sie nach Belieben zu steuern. Bekannt für ein unvergleichliches Musikerlebnis, die durchdachte Ästhetik des Designs der Heimgeräte des Unternehmens, die einfache Bedienung und eine offene Plattform, macht Sonos eine breite Palette an klanglichen Inhalten für jedermann zugänglich. Sonos hat seinen Hauptsitz in Santa Barbara, Kalifornien. Erfahren Sie mehr unter www.sonos.com .

