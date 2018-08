Ein Böschungsbrand an einem Gleis in Hessen hat am Mittwochabend den Nah- und Fernverkehr der Deutschen Bahn behindert. Auch der ICE-Betrieb auf der Strecke Frankfurt-Kassel sei betroffen, sagte ein Bahnsprecher der Deutschen Presse-Agentur. Dort fahren Züge, die auch nach Hannover oder Berlin untewegs sind. Es komme zu Teilausfällen und Verspätungen. Züge, die nicht weiterfahren konnten, blieben unterwegs an Bahnhöfen stehen. Teile des Fernverkehrs sollten umgeleitet werden. Nach Angaben der Bundespolizei hatte die Feuerwehr die Lage gegen 20.30 Uhr weitgehend im Griff.

Der Brand zwischen Flieden und Neuhof in Osthessen wurde laut Sprecher gegen 18 Uhr gemeldet. Der vielbefahrene Streckenabschnitt zwischen den Bahnhöfen Schlüchtern und Fulda wurde gesperrt. Wie lange mit Beeinträchtigungen im Bahnverkehr zu rechnen sei, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen./mba/DP/he

AXC0244 2018-08-22/21:04