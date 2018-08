Gazprom konnte am Dienstag erneut aufsatteln. Das Unternehmen legte indes nur leicht zu, womit sich der positive Eindruck der vergangenen Wochen nicht verändert hat. Die Entwicklung ist nicht deshalb beeindruckend, weil die Kurse gestiegen wären, sondern da sich ein Mehrfachboden ausgebildet hat, der ungefähr in Höhe von 3,60 Euro angesiedelt ist. Damit hat die Aktie bei einem steigenden Kursniveau für den Boden eine kräftige Unterstützung entwickelt, die es in den kommenden Tagen zu verteidigen ... (Moritz von Betzenstein)

