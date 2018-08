Stuttgart (ots) - Die deutsche Amerika-Politik eine klarere Richtung denn je. Ähnlich wie derzeit im Verhältnis zur Türkei gilt der Grundsatz: Deutschland hat ein fundamentales Interesse an den USA, sehr viel weniger am Präsidenten. Denn einen stärkeren Partner hat Deutschland nicht, zumal wenn es darum geht, seine äußere und in der Terroristenabwehr auch seine innere Sicherheit zu schützen. Insofern täte der deutsche Außenminister Heiko Maas besser daran, weniger über Absetzbewegungen aus dem Bündnis mit Amerika zu schwadronieren, als einen klaren Kurs durch die überaus schwierigen Trump-Jahre aufzuzeigen. Trump daran zu hindern, die deutsch-amerikanischen Beziehungen nachhaltig zu beschädigen - darin liegt derzeit die außenpolitische Kunst.



