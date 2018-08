Orocobre konnte in den vergangenen Tagen einen kleinen Fortschritt erzielen. Noch immer ist das Niveau der Aktie zu gering, um die Long-Investoren wieder als Gewinner an Bord zu holen. Der große Zusammenbruch scheint in den kommenden Sitzungen allerdings zunächst abgewendet. Dies könnte zumindest die Chance auf kleinere Gewinne zwischendurch sein - so die Meinung der Chartanalysten. Die Chancen seien indes noch immer geringer als die Risiken. Im Einzelnen: Der Wert ist in einem länger anhaltenden ... (Moritz von Betzenstein)

