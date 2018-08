Norsk Hydro konnte am Mittwoch einen deutlichen Gewinn einfahren. Damit macht sich der Wert erneut auf den Weg zu einer wichtigen Obergrenze. Nun sei es möglich, so heißt es, dass die Aktie auch die Grenze von 5 Euro wieder überwindet. Dies wäre ein deutliches Signal. Dann sind auch Kursgewinne bis zu 5,50 Euro möglich, sodass das Potenzial jetzt sehr ordentlich wird. Denn: Die Aktie befindet sich zwar in einem Abwärtstrend, aber die Unterstützungen scheinen derzeit vergleichsweise gut zu halten. ... (Moritz von Betzenstein)

