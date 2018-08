Die Aktie von Gold Fields hat auch am Mittwoch erneut den Weg nach unten fortgesetzt. Die Aktie setzte um fast 4 % zurück und ist auf dem Weg dazu, den Trend der jüngsten Vergangenheit einfach fortzusetzen. Der Wert hat dabei gerade in den vergangenen Tagen einen regelrechten Einbruch nach unten durchlitten und mehr als 27 % Kursverlust erzeugt. Nun laufen die Kurse auf die Marke von 2 Euro zu. Diese Untergrenze müsste an sich verteidigt werden, bevor es noch weiter abwärts geht. Es sieht indes ... (Moritz von Betzenstein)

