Freiburg (ots) - Julia Klöckner, keine Frage, hat ihre erste große Bewährungsprobe als Agrarministerin gut gemeistert. Die CDU-Politikerin hat zunächst abgewartet, bis ein klares Bild der Dürreschäden auf Deutschlands Äckern vorliegt. Nun hat sie nicht etwa möglichst großzügig möglichst viel Geld an die Bauern verteilt, sondern dafür gesorgt, dass nur die gefährdeten Höfe Hilfe bekommen. Das sollte zwar selbstverständlich sein, weil es um das Geld der Steuerzahler geht. Nur war es in der Agrarpolitik lange üblich, dass die Union bereitwillig jeden Wunsch des Bauernverbands erfüllte. http://mehr.bz/khs194e



