Die nächste BioOst wird am 14. April 2019 am neuen Standort Leipzig stattfinden. Während die Besucherzahlen der Biomesse für den Fachhandel in Berlin stetig anstiegen, waren die Ausstellerzahlen zuletzt zurückgegangen. "Die BioOst hatte es in Berlin schwer, ihr unzweifelhaft vorhandenes Potenzial zu entfalten", bedauert BioMessen-Veranstalter Wolfram Müller....

Den vollständigen Artikel lesen ...