Die afrikanischen Obstexporteure müssen ständig sehr aufmerksam sein, um ihre Wettbewerbsvorteile zu erhalten, da aufstrebende Erzeuger drohen, in ihre traditionellen Märkte vorzudringen. Zertifizierung, Qualität und die Früchte zu liefern, die der Markt will, lässt das südafrikanische Obstunternehmen SAFE, das seinen Sitz in Kapstadt hat, erfolgreich sein....

Den vollständigen Artikel lesen ...