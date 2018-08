Am Dienstag, dem 14. August, war der Start der "Autonomous Greenhouses Challenge", wo fünf internationale Teams versuchen, Gurken aus der Ferne, unter Nutzung künstlicher Intelligenz in den Einrichtungen von Wageningen University & Research (WUR) anzubauen. Foto © WUR "Das Ziel ist, Wissen über den Anbau in Algorithmen zu übertragen, die Computer...

Den vollständigen Artikel lesen ...