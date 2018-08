Celeritive Technologies, Inc. (Celeritive), der Entwickler von VoluMill und VoluTurn, gab die Unterzeichnung einer strategischen Partnerschaft mit ORDERFOX.com bekannt, einem Unternehmen mit Hauptsitz in Ruggell, im Fürstentum Liechtenstein. ORDERFOX.com ist eine kostenlose, globale Ressourcen-Plattform für Unternehmen in der CNC-Industrie, die nach den richtigen Produktionspartnern suchen, inklusive Funktionen wie Wissen und Trends zur Bereitstellung von Informationen über Technologien, einem kostenloser Global Machinery Exchange usw.

"Beim Analysieren des Status der Industrie und mit Blick auf die Zukunft fühlen wir, dass es unabhängig von Standorten wichtig ist, die richtigen Partner zu haben, um zusätzliche Vorteile zu bieten", erklärte Brian J. Smith, President von ORDERFOX.com America "Die Verwendung der richtigen Werkzeuge, wie jene, die Celeritive bietet, wird unseren Mitgliedern letztendlich einen Wettbewerbsvorteil bieten."

Die von VoluMill patentierte Technologie generiert Werkzeugbahnen, die eine gleichbleibende Abtragrate ergeben. Ihre glatte, fließende Bewegung schafft und erhält ideale Fräsbedingungen in jeder Teileform. Reduzierte Krafteinwirkung auf die Spindel und das Schneidewerkzeug machen Fräsmaschinen sicherer, selbst bei vollem Einsatz.

Mit dieser Partnerschaft wird eine neue Version von VoluMill VoluMill NEXION Essentials auf Abonnementbasis neuen ORDERFOX.com-Abonnenten kostenlos für zwölf Monate angeboten. Besuchen Sie www.volumill.com/ORDERFOX-Promotion, Gutscheincode VOLUMILL02.

"Die Entscheidung von Celeritive, ORDERFOX.com zum Partner zu nehmen, fiel leicht", erklärte Greg Saisselin, Vice President of Sales and Marketing bei Celeritive Technologies. "Der Wert und die Vorteile für unsere größeren Kunden, die aktiv nach Job-Shop-Services suchen oder für Job-Shops, die ihren Bekanntheitsgrad auf einem wesentlich größeren Weltmarkt erhöhen wollen, sind leicht zu verstehen.

Über ORDERFOX.com

ORDERFOX AG mit Sitz in Ruggell, Fürstentum Liechtenstein, startete ORDERFOX.com, um die einzige kostenlose globale Plattform zu bieten, mit der Unternehmen in der Branche digitale Veränderung aktiv steuern und den Herausforderungen der Digitalisierung und Industry 4.0 begegnen können.

ORDERFOX.com ist das Internet der CNC-Industrie, das CNC-Hersteller, Käufer und ihre Supportindustrien schnell und effizient verbindet, indem es intelligente Filterfunktionen verwendet und somit Transaktionskosten und Markteinführungszeiten bedeutend verkürzt.

Über Celeritive Technologies, Inc.

Celeritive Technologies, Inc., der Entwickler von VoluMill und VoluTurn, ist der weltweit führende Innovator von plattform-unabhängigen, wissenschaftlich basierten Werkzeugbahnen in der Herstellungsbranche.

