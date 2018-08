"Die Zeit" zu Lehrermangel:

"Dass so viele Lehrer fehlen, ist peinlich für die Kultusminister. Eigentlich sollten sie vorhersagen, wie viele Schüler es gibt und wie viele Lehrer sie brauchen. Doch den Ministern war entgangen, dass viel mehr Kinder geboren wurden, die nun,ach!, sechs Jahre später an die Schulen strömen. Doch ist nicht schon die Idee einer exakten Prognose falsch? Ist die Vorstellung, dass man gerade mal so viele Lehrer braucht, wie Kinder beschult werden, nicht verrückt in einem Land, in dem es heißt: Bildung, das ist das Wichtigste, was wir haben? Ist es verwegen, zu sagen: Wir sollten uns viel mehr Lehrer als bislang leisten? Das hieße: In Jahren mit wenigen Schülern gibt es wirklich weltbeste Bildung, und in Jahren mit vielen Schülern sind auch noch genügend Lehrer da."/zz/DP/she

