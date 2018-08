"Märkische Oderzeitung" zu erste Sitzung des neuen Digitalrates:

"An Erkenntnissen herrscht in Sachen Digitalisierung hierzulande kein Mangel, bei der Umsetzung dafür umso mehr: Verbraucher plagen sich mit schlappen Leitungen und Funklöchern, Unternehmen klagen über rechtliche Beschränkungen und fehlende Förderung, Schüler und Lehrer vermissen Netzanschlüsse sowie moderne Bildungspläne. Und Bürger müssen sich weiter in Ämterschlangen einreihen, statt Autoanmeldung oder Passantrag elektronisch erledigen zu können."/zz/DP/he

