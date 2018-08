Der Hamburger Hafen kommt seit Jahren nicht voran. 2017 verringerte sich der Güterumschlag des größten deutschen Hafens verglichen mit dem Vorjahr um ein Prozent auf 136,5 Millionen Tonnen. Am Donnerstag will die Marketing-Gesellschaft des Hafens die Entwicklung für das erste Halbjahr 2018 veröffentlichen. Eine Frage ist, wie sich Hamburg im wichtigen Containerumschlag auch im Vergleich zu den europäischen Wettbewerbshäfen in Rotterdam und Antwerpen geschlagen hat. Die beiden Standorte legten im ersten Halbjahr 2018 um rund 6,0 Prozent beziehungsweise 8,0 Prozent zu. 2017 lag der Hamburger Umschlag mit 8,8 Millionen Standardcontainern (TEU) ebenfalls um rund ein Prozent unter dem Vorjahreswert. Das wichtigste Projekt für eine Aufwärtsentwicklung ist nach Auffassung der Hafenwirtschaft die geplante Elbvertiefung./akp/DP/she

