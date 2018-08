Düsseldorf (ots) - Der Deutsche Mieterbund und die Opposition im NRW-Landtag fordern unisono eine neue Sozialcharta für den Düsseldorfer Wohnungskonzern LEG. "Zehn Jahre nach der Privatisierung sind die Ängste der Mieter eher größer als kleiner geworden. Das Land muss zu ihrem Schutz eine Neuauflage der LEG-Sozialcharta erzwingen", sagte Grünen-Fraktionschef Arndt Klocke der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag). SPD-Fraktionsvize Jochen Ott sagte der Redaktion: "Da der Verkauf vor zehn Jahren unter einer schwarz-gelben Regierung erfolgt ist, ist es nur fair, wenn eine schwarz-gelbe Nachfolgeregierung sich jetzt um eine Neuauflage der Sozialcharta kümmern muss." Auch die NRW-Geschäftsführerin des Deutschen Mieterbundes, Silke Gottschalk, schließt sich der Forderung an: "In der Zwischenzeit sind neue Probleme sichtbar geworden, mit denen die Landespolitik ihre ehemaligen Mieter nicht alleine lassen darf. Ich fordere die Landespolitik auf, eine neue Sozialcharta für die LEG zu entwickeln." Die Grünen kündigten an, der Landesregierung einen entsprechenden Prüfauftrag zu erteilen.



