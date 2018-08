Baierbrunn (ots) -



Anmoderationsvorschlag: Pummelig, mollig, rund oder dick wie ein kleiner Buddha. Es gibt viele verniedlichende Ausdrücke für kleine Kinder, die Übergewicht haben. Leider sind zu viele Kilos auch schon bei den Kleinen ein ernstzunehmendes Problem, weiß Max Zimmermann.



Sprecher: Neue Studien zeigen, dass kleine Kinder, die übergewichtig sind, es aller Wahrscheinlichkeit auch als Jugendliche noch sein werden, berichtet das Apothekenmagazin Baby und Familie. Man muss darum frühzeitig gegensteuern, erklärt uns Chefredakteurin Stefanie Becker, denn Babyspeck wächst sich nicht einfach aus:



O-Ton Stefanie Becker: 20 Sekunden



"Zunächst einmal, damit es keine Missverständnisse gibt: Babys, die Muttermilch trinken, die dürfen so dick sein wie sie wollen. Aber bei allen andern kleinen Kindern ist Übergewicht ungesund und kein niedlicher Babyspeck. Und wenn zum Beispiel ein Dreijähriges drei Kilo zu viel wiegt, dann sind das hochgerechnet auf einen Erwachsenen fünfzehn Kilo."



Sprecher: Warum ist Übergewicht bei kleinen Kindern denn schon so ungesund?



O-Ton Stefanie Becker: 22 Sekunden



"Übergewichtige Kinder können sich oft schlechter bewegen, es können schon in dem Alter Gelenkschmerzen und auch hoher Blutdruck auftreten, und man kann häufig hohe Insulinwerte nachweisen, die später zu Diabetes führen können. Und leider bemerken Eltern die Gefahr nicht, denn, also zum Beispiel 70 Prozent der Mütter von übergewichtigen Kindergartenkindern schätzen ihr Kind als 'genau richtig' ein."



Sprecher: Fachleute sagen, das strenge Diäten für Kinder purer Stress sind und ohne Nutzen. Aber wie kann man das Gewicht dann wieder in den Griff bekommen?



O-Ton Stefanie Becker: 21 Sekunden



"Mit kleinen Schritten kann jede Familie beginnen. Eltern sind ja Vorbilder für ihren Nachwuchs und sie bestimmen in dem Alter auch noch, was und wann gegessen wird, und sie sollten ihr Kind nicht mit Süßigkeiten trösten oder belohnen. Auch ein aktiver Alltag ist wichtig und das heißt, dass man zu Fuß oder mit dem Rad kleine Wege erledigt und zum auspowern oft auf den Spielplatz geht."



Abmoderationsvorschlag: Und das Wochenende sollte die Familie für Fahrradtouren nutzen oder schwimmen gehen, rät Baby und Familie, denn es werden damit gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Alle bewegen sich und die Familie unternimmt etwas gemeinsam.



