Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ARBEITSLEBEN - Die zunehmende Digitalisierung hat bisher nicht zu einer spürbaren Verringerung des Arbeitsvolumens geführt. Das geht aus der Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor, die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vorliegt. Demnach belief sich die Zahl der in Deutschland geleisteten Arbeitsstunden im vergangenen Jahr auf 60,04 Milliarden Stunden. Zum Vergleich: 1991 waren es 60,26 Milliarden Stunden. Offenbar führt die zunehmende Digitalisierung auch nicht zu einer stärkeren Zunahme der Arbeitsproduktivität je geleisteter Arbeitsstunde. Den Zahlen zufolge war diese in den Siebzigerjahren pro Jahr im Schnitt um 4,1 Prozent gestiegen. Im laufenden Jahrzehnt lag der durchschnittliche Produktivitätsfortschritt in Deutschland bei 1,2 Prozent pro Jahr. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

KOHLE - Anlässlich der Sitzung der Kohlekommission des Bundes am Donnerstag warnt der Wirtschaftsrat der CDU eindringlich vor einem "überstürzten Ausstieg" aus der Kohleverstromung. "Die Kohle hat unser Land über den Sommer gerettet", sagte der Generalsekretär des Wirtschaftsrates, Wolfgang Steiger, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Steiger betonte, dass ein "überstürzter Ausstieg" im nationalen Alleingang die Strompreise weiter erhöhen und die Versorgungssicherheit der Industrie gefährden würde. Die internationale Wettbewerbsfähigkeit werde aufs Spiel gesetzt, ohne Kohlendioxid im europäischen Verbund einzusparen. (Funke Mediengruppe)

RENTE - Der Streit in der Koalition über das Rentenpaket von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) weitet sich aus. Die Union reagierte nach der Verschiebung des Kabinettsbeschlusses empfindlich auf Heils Vorwurf, die Union habe "ein schwieriges Verhältnis zur sozialen Sicherheit und zur gesetzlichen Rente". (FAZ S. 15)

EZB - Statt Bundesbank-Präsident Jens Weidmann ins Rennen um den EZB-Chefposten zu schicken, will die Kanzlerin Angela Merkel lieber die Position des EU-Kommissionschefs besetzen. Für den Posten des Kommissionspräsidenten kursieren mehrere Namen, etwa Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und EVP-Fraktionschef Manfred Weber (CSU). (Handelsblatt S. 4)

USA - Die Bundesregierung ringt um eine neue Amerika-Strategie. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) reagierte am Mittwoch auf die Vorschläge von Außenminister Heiko Maas für eine Emanzipation Europas von den USA, die der SPD-Politiker in einem Gastbeitrag fürs Handelsblatt skizziert hatte. Der Text sei zwar nicht mit dem Kanzleramt abgestimmt gewesen, so Merkel, "aber ich kann sagen, dass das von der Grundstruktur her ein wichtiger Beitrag ist". In einem zentralen Punkt bremst die Kanzlerin den Minister allerdings. Zur Idee, ein eigenes europäisches Zahlungssystem aufzubauen, um notfalls US-Sanktionen umgehen zu können, äußerte Merkel sich zurückhaltend. Eine Sprecherin der EU-Kommission in Brüssel nannte Maas' Konzept derweil "interessant". Es müsse nun genauer analysiert werden. Viele Experten teilen die Auffassung, dass die USA wegen ihrer innenpolitischen Konflikte zu einem unzuverlässigen Partner geworden sind. (Handelsblatt S. 6)

BÖRSEN - Die Börsen bringen sich im Vorfeld der Umstellung auf neue Geldmarktsätze in Stellung. Manipulationsanfällige Referenzsätze wie Libor sollen durch robustere ersetzt werden. Die Europäische Zentralbank will im Herbst empfehlen, ob dies die Euro Short Term Rate (Ester) sein soll. Die US-Börse ICE will Terminkontrakte auf die neue risikofreie Zinsbenchmark der Eurozone sowie der Schweiz auflegen, sobald klar ist, wie diese ausgestaltet sind. Die zur Deutschen Börse gehörende Eurex geht laut Eurex-Clearing-Vorstand Matthias Graulich davon aus, dass sich durch das Auslaufen von Euribor und Eonia eine Gelegenheit zu einer Neuverteilung des Marktes ergeben wird: "Es ist naheliegend, dass wir hier etwas anbieten werden." (Börsen-Zeitung S. 6)

BREXIT - In der letzten Phase der Brexit-Verhandlungen könnte die Pfundkurs-Volatilität stark ansteigen. BoA Merrill Lynch hält Ausschläge von 1,10 bis 1,50 Dollar je Pfund für möglich. (Börsen-Zeitung S. 14)

ABSCHIEBUNGEN - Uiguren und Angehörige anderer muslimischer Minderheiten dürfen bis auf Weiteres nicht mehr nach China abgeschoben werden. Das geht aus der Antwort des Innenministeriums in Berlin auf eine Anfrage der grünen Bundestagsabgeordneten Margarete Bause hervor, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Zur Lage der Uiguren sei "erst kürzlich vom Länderanalysereferat des Bamf eine diesbezügliche Länderinformation erstellt" worden, schreibt das Ministerium. (SZ S. 5)

August 23, 2018

