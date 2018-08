Der Dax setzt im frühen Handel den vorsichtigen Kurs des Vortags fort. Der Blick der Anleger geht am Donnerstag vor allem Richtung China.

Nach einer kleinen Erholung an den beiden ersten Wochentagen war der Dax auf dem besten Wege, seinen Kurs auch am Mittwoch fortzusetzen. Der Kursrutsch beim Autozulieferer Continental war allerdings so gravierend, dass der Leitindex seine gesamten Gewinne wieder hergeben musste. Letztlich schloss der Dax unverändert bei 12.385 Punkten. Auch vorbörslich stagnierte der Dax am frühen Donnerstagmorgen bei 12.361 Punkten.

1 - Vorgabe aus den USA

Die Anleger an den US-Börsen hatten am Mittwoch gleich mehrere Gründe, Vorsicht walten zu lassen. Die US-Notenbank veröffentlichte ihre Sitzungsprotolle. Daraus ging hervor, dass die Währungshüter am bisherigen Kurs halten wollen. Voraussetzung ist, dass die Wirtschaft stabil bleibt. Für September ist eine weitere Zinsanhebung geplant. US-Präsident Präsident Donald Trump hatte die Fed dafür kritisiert.

Für Zurückhaltung unter den Investoren sorgten zwei Gerichtstermine vom Vortag, die den US-Präsidenten in Bedrängnis bringen könnten. Ex-Wahlkampfchef Paul Manafort wurde im Rechtsstreit um Betrugsvorwürfe vor einem Gericht im US-Bundestaat Virginia für schuldig befunden. Der ehemalige "Fixer" Trumps, sein ehemaliger Anwalt und Vertrauter Michael Cohen, gestand vor einem Gericht in Manhattan, unter anderem gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen zu haben. Dabei belastete er auch Trump, in dessen Auftrag er gehandelt haben will.

Mit Blick auf anstehende Gespräche einer chinesischen Delegation mit der US-Regierung schwindet ebenfalls der Optimismus. Auch weil der US-Präsident die Erwartungen bereits gedämpft hatte.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte beendete den Handel 0,3 Prozent tiefer bei 25.733 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 trat bei 2862 Zählern auf der Stelle. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg fast um 0,4 Prozent auf 7889 Stellen.

Der Höhenflug des S&P 500, der am Dienstag einen Höchstwert markiert hatte, erreichte am Mittwoch die Rekorddauer von 3453 Tagen. Seit dem 9. März 2009 geht es für ihn ohne größere Rückschläge bergauf. Er hat seinen Kurs seither mehr als vervierfacht. Der bisherige Rekord reicht zurück in die Zeit zwischen ...

