Medienmitteilung

Zürich, 23. August 2018; 6.45 Uhr MEZ

Marktanteilsgewinne im Q2 - gesteigerte Prognose fürs GJ '18

Starkes Kundenwachstum in den Bereichen Mobile Postpaid (+7,7 % im Jahresvergleich), Internet (+11,0 %) und TV (+22,3 %) dank wachstumsorientierter Investitionen in Netzwerk, Service und Produkte

Umsatzwachstum von +2,0 % (einschl. IFRS 15: +2,1 %) im zweiten Quartal; Kundenwachstum treibt Wachstum des Serviceumsatzes voran

Bruttogewinnwachstum von +2,2 %; Bruttogewinnzunahme teilweise in die Wachstumsdynamik reinvestiert

Bereinigtes EBITDA +2,8 % nach Berücksichtigung der Veräusserung der Sendemasten (einschl. IFRS 15: +4,0 %)

Festnetzzugangsvertrag mit Swisscom erneuert

Gesteigerte GJ '18 Prognose für das bereinigte EBITDA dank operativer Dynamik und IFRS 15

Umsatz (in Millionen CHF) Q2'17 ohne IFRS 15 Q2'18 einschl. IFRS 15 Q2'18 ohne IFRS 15 Jahresvergleich einschl. IFRS 15 Jahresvergleich ohne IFRS 15 Mobilfunkdienste 303 315 315 4,0 % 4,0 % Festnetzdienste 91 79 79 (13,3 %) (13,3 %) Festnetzinternet 60 69 69 15,8 % 15,6 % Gesamtumsatz 453 463 462 2,1 % 2,0 % Service-Umsatz (Total ohne Hubbing & Hardware) 364 374 375 2,8 % 2,9 % Bruttogewinn 298 303 304 1,9 % 2,2 % EBITDA 149 147 145 (1,4 %) (2,6 %) Bereinigtes EBITDA 153 150 148 (1,8 %) (3,0 %) Bereinigt um Masten 4,0 % 2,8 % Nettogewinn 27 24 (10,1 %) Equity Free Cash Flow 82 33 (60,2 %) Kundenentwicklung (in Tausend) Mobile Postpaid 1537 1655 7,7 % Mobile Prepaid 805 687 (14,7 %) Festnetztelefonie 429 453 5,7 % Internet 398 442 11,0 % IPTV 188 229 22,3 %

Olaf Swantee, CEO von Sunrise, kommentiert: «Unsere Ergebnisse für das zweite Quartal bestätigen einen starken Start in dieses Jahr mit weiteren Marktanteilsgewinnen bei den Mobile Postpaid, Internet und TV Kunden. Diese solide Leistung und unser Gewinn beim «connect»-Shop-Test bestätigten erneut unsere Strategie als Quality Challenger.»

Starkes Kundenwachstum im zweiten Quartal

Die Dynamik beim Kundenwachstum setzte sich im zweiten Quartal 2018 fort. Sunrise gewann gegenüber dem Vorjahr netto +7,7 % Mobile-Postpaid-Neukunden hinzu, gegenüber +7,6 % im vorhergehenden Quartal. Allein im zweiten Quartal wurden 30 300 neue Postpaid-Kunden gewonnen. Darin eingeschlossen sind netto 21 500 neue Primary SIM-Karten gegenüber 18 800 im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Diese solide Leistung wurde durch B2B sowie durch die strategische Ausrichtung auf Qualität im Netz, bei den Services und Produkten unterstützt. Die Mobile-Prepaid-Kundenbasis nahm gegenüber dem Vorjahr ab, da Kunden weiterhin zu Postpaid-Tarifen wechseln. Die Zahl der Internet-Abonnenten stieg im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um +11,0 % auf 441 800, während die Zahl der TV-Abonnenten gegenüber dem Vorjahr um +22,3 % auf 229 400 zunahm. Der bemerkenswerte Anstieg in diesen Segmenten ist auf den konvergenten Tarif «Sunrise ONE», verbesserte TV-Inhalte (z. B. «Sky Show») und dedizierte Promotionen zurückzuführen.

Auch im zweiten Quartal konnte Sunrise mehrere B2B-Kundengewinne verzeichnen. Dazu zählen McDonald's, Sympany und BERNMOBIL.

Steigerung des Serviceumsatzes dank Postpaid, Internet/TV und B2B

Der Gesamtumsatz stieg im Jahresvergleich um +2,0 % (einschl. IFRS 15 +2,1 %) auf CHF 462 Millionen, was dem Serviceumsatz zu verdanken ist. Letzterer nahm infolge einer Umsatzsteigerung bei Mobile Postpaid, Internet/TV und B2B im Vergleich zum Vorjahr um +2,9 % zu. Das solide Serviceumsatzwachstum des ersten Quartals (+3.0%) setzte sich somit im zweiten Quartal fort.

Zunahme des bereinigten EBITDA im zweiten Quartal um +2,8 % (ohne Masten)

Der Bruttogewinn stieg im Jahresvergleich um +2,2 % auf CHF 304 Millionen, was auf den gesteigerten Serviceumsatz zurückzuführen ist. Die Service-Bruttomarge nahm aufgrund des Umsatzmix leicht ab. Das bereinigte EBITDA schrumpfte aufgrund höherer Netzwerk-Servicekosten nach der Veräusserung der Sendemasten im August 2017 um -3,0 % (einschl. IFRS 15 -1,8 %) auf CHF 148 Millionen. Ohne diese Sondereffekte wäre das bereinigte EBITDA um +2,8 % gestiegen, wobei der gesteigerte Bruttogewinn zum Teil in die Wachstumsdynamik reinvestiert wurde (bereinigte operative Kosten +1,6 % im Jahresvergleich). Die bereinigte EBITDA-Wachstumsrate des ersten Quartals (+2,7 % im Jahresvergleich) setzte sich somit im zweiten Quartal fort. Der Nettogewinn sank um -10,1 % auf CHF 24 Millionen. Die auf die Refinanzierung der Schulden zurückzuführenden geringeren Netto-Finanzaufwendungen wurden überkompensiert durch höhere Abschreibungen und Amortisationen sowie höhere Netzwerkgebühren nach Veräusserung der Masten.

Höhere Leverage Ratio aufgrund von Dividendenzahlung

Der Equity Free Cash Flow fiel von CHF 82 Millionen im Vorjahr auf CHF 33 Millionen im zweiten Quartal 2018, was den Erwartungen des Unternehmens entspricht. Verantwortlich hierfür war in erster Linie das Nettoumlaufvermögen, auf das sich, wie im vierten Quartal 2017 angedeutet, die Begleichung der abgegrenzten Roaming-Rabatte auswirkte. Die Nettoverschuldung erhöhte sich im zweiten Quartal auf CHF 1297 Millionen gegenüber CHF 1137 Millionen im ersten Quartal, was vor allem auf die Dividendenzahlung zurückzuführen war. Das Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA (pro forma) erhöhte sich von 1,94x im ersten Quartal 2018 auf 2,19x im zweiten Quartal 2018. Im Vergleich zum zweiten Quartal des Vorjahres (2.76x) entspricht dies einem Rückgang, was hauptsächlich auf die Veräusserung der Sendemasten zurückzuführen ist.

Festnetzzugangsvertrag mit Swisscom erneuert

Swisscom und Sunrise haben am 22. August 2018 vereinbart, ihren bestehenden Vertrag für den Festnetzzugang zu erneuern. Der Vertrag basiert auf weitgehend ähnlichen wirtschaftlichen Konditionen und läuft vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2022. Als Teil der Erneuerung wird Sunrise eine Anfangsinvestition von CHF 101 Millionen tätigen, die in Raten zu 60 %, 20 % und 20 % jeweils in den Jahren 2019, 2020 und 2021 bezahlt wird. Demzufolge kann Sunrise weiterhin den Breitbandzugang von Swisscom, einschliesslich FTTH und xDSL, nutzen, um Konnektivität, Internet, Sprach- und TV-Dienste anbieten zu können. Die Vertragserneuerung steht im Einklang mit der Strategie von Sunrise, das Internetwachstum mit FTTH-Partnerschaften in städtischen Gebieten, mit mobilem Breitband und dem Swisscom-Vertrag zu untermauern.

Erhöhte und präzisierte Prognose für das Geschäftsjahr 2018

Für das Geschäftsjahr 2018 wird weiterhin ein Umsatz zwischen CHF 1830 und 1870 Millionen erwartet. Die Prognose für das bereinigte EBITDA wurde dank der soliden operativen Dynamik und IFRS 15 von CHF 580-595 Millionen auf CHF 595-605 Millionen angehoben. Während in der bisherigen Prognose zum bereinigten EBITDA IFRS 15 nicht berücksichtigt wurde, beinhaltet die überarbeitete Prognose eine IFRS 15 Auswirkung im positiven mittleren bis hohen einstelligen CHF-Millionenbereich. Die CAPEX (Investitionen) für das Geschäftsjahr 2018 werden weiterhin im Bereich von CHF 283-323 Millionen erwartet. Bei Eintreffen der Prognose für 2018 wird Sunrise voraussichtlich eine Dividende für das Geschäftsjahr 2018 zwischen CHF 4,15 und 4,25 pro Aktie vorschlagen, zahlbar im Jahr 2019 aus Rücklagen aus Kapitaleinlagen.

Ergänzende Ergebnistabelle für H1'18

Umsatz (in Millionen CHF) H1'17 ohne IFRS 15 H1'18 einschl. IFRS 15 H1'18 ohne IFRS 15 Jahresvergleich einschl. IFRS 15 Jahresvergleich ohne IFRS 15 Mobilfunkdienste 582 617 617 6,1 % 6,1 % Festnetzdienste 186 168 168 (9,7 %) (9,6 %) Festnetzinternet 117 136 136 16,4 % 16,4 % Gesamtumsatz 884 921 921 4,1 % 4,2 % Service-Umsatz (Total ohne Hubbing & Hardware) 717 736 738 2,7 % 2,9 % Bruttogewinn 584 597 599 2,2 % 2,5 % EBITDA 290 284 280 (2,2 %) (3,5 %) Bereinigtes EBITDA 295 290 286 (1,9 %) (3,2 %) Bereinigt um Masten 4,1 % 2,7 % Nettogewinn 40 41 2,9 % Equity Free Cash Flow 111 34 (69,4 %)

