Osnabrück (ots) - Nouripour: China oder Russland können die USA als Partner nicht ersetzen



Grünen-Politiker hält Auseinanderdriften von Deutschland und den USA für "übertrieben"



Osnabrück. In der Debatte um eine neue Strategie Deutschlands im Umgang mit den USA, fordert der außenpolitisch Sprecher der Grünen-Fraktion im Bundestag, Omid Nouripour, die Bundesregierung auf, das nachlassende Engagement der Vereinigten Staaten in internationalen Organisationen aufzufangen. "Deutschland muss sich im EU-Chor international mehr einbringen, um den Rückzug der USA aus multilateralen Organisationen zu kompensieren", sagte Nouripour der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag). Für "übertrieben" aber hält der Grünen-Politiker die Behauptung des "Auseinanderdriftens unserer beiden Länder seit Jahren".



Der NOZ sagte Nouripour weiter: "Unsere demokratischen Gesellschaften verbindet eine Jahrzehnte währende Partnerschaft, die durch den Trump'schen Populismus in seinen Grundfesten erschüttert wird, aber auch weiterhin bestehen wird. China oder Russland können die USA als Partner nicht ersetzen. Uns verbindet nämlich noch immer die Demokratie".



