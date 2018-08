Osnabrück (ots) - Sozialverband VdK warnt: Soziales Pflichtjahr keine Lösung für Probleme in der Pflege



Präsidentin Bentele plädiert stattdessen für Stärkung der Freiwilligendienste und Schulpraktika



Osnabrück. Der Sozialverband VdK hat sich gegen eine soziale Dienstpflicht ausgesprochen, wie sie CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer ins Gespräch gebracht hat. VdK-Präsidentin Verena Bentele plädierte in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag) stattdessen für eine Stärkung der Freiwilligendienste wie dem Freiwilligen Sozialen Jahr und dem Bundesfreiwilligendienst. Bentele warnte, es werde nicht funktionieren, "dass der Fachkräftemangel in der Pflege durch ein verpflichtendes soziales Jahr gelöst wird". Gesellschaftliches Engagement sei eine Zeit der Persönlichkeitsentwicklung und des Lernens. "In dieser Zeit wird man keine ausgebildete Fachkraft."



Die VdK-Präsidentin verlangte, die Freiwilligendienste müssten attraktiver gestaltet werden, indem man sie durch Teilzeitangebote flexibler macht. Zur Anerkennung des sozialen Einsatzes sollte es nach den Vorstellungen des VdK etwa Vergünstigungen im Nahverkehr geben. Außerdem plädierte Bentele dafür, gesellschaftliches Engagement bei der Vergabe von Ausbildungs- und Studienplätzen positiv zu berücksichtigen.



