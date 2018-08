St. Gallen - Vor genau dreissig Jahren bin ich das erste Mal geflogen. Nicht in den Urlaub, sondern geschäftlich, denn 1988 war Fliegen noch Luxus, den sich nur wenige leisten konnten und privat schon gar nicht. Ich erinnere mich noch gut an diesen Flug nach Paris, was für ein Erlebnis "über den Wolken" und dass er mehr als 800 Franken kostete. Heute liegt die günstigste Variante, nach Paris zu fliegen, bei etwa 170 Franken. Das Flugzeug ist mittlerweile zum Massenverkehrsmittel geworden und man steigt heute so selbstverständlich in ein Flugzeug wie unsere Eltern damals in den Zug.

Globalisierung und Digitalisierung killen Nachhaltigkeit

Dank der weltweiten Erosion der Flugpreise infolge des durch die Deregulierung eingeleiteten kannibalischen Preiskampfs am Himmel mutierte die Tourismusindustrie zu einer der grössten Wachstumsbranchen der Globalisierung. Heute ist fast jedes Ziel für jedermann erreichbar. Innert 15 Jahren verdoppelte sich so das weltweite Tourismusaufkommen gemessen an der Anzahl Reiseankünfte. Gemäss der UNWTO, der Weltorganisation für Tourismus wird sich das fulminante Wachstum der Branche fortsetzen. Je nach Region liegen die prognostizierten Wachstumsraten für die kommenden zehn Jahre zwischen 20% und 50%. Heute schon trägt die Tourismusindustrie weltweit etwa 10% zur Wirtschaftsleistung bei. In den klassischen Tourismusdestinationen liegt dieser Beitrag deutlich höher. In Griechenland etwa liegt er bei 20% und fast jeder vierte Arbeitnehmer verdient sein Brot dort im Tourismus. Dank Internet hat sich die Wachstumsdynamik der Branche nochmals beschleunigt. Online-Verkäufe von Reisen aller Art sind heute Standard. Die Onlineplattformen setzen mittlerweile 700 Milliarden Dollar um. In fünf Jahren sollen es fast 1 Billion (1'000'000'000'000!) Dollar sein. Das sind bombastische Zahlen, doch zwei Haken hat die Sache: der ökologische Fussabdruck ist bedenkenswert und die Überfüllung einzelner Destinationen tendiert Richtung Untragbarkeit.

Um letztere hautnah zu spüren, muss man nicht nach Rom oder Barcelona sondern nur mal im Sommer in Luzern die Kapellbrücke überqueren. Da wimmelt es nur so von vornehmlich Asiaten, aber auch anderen Touristen. Einheimische meiden dann meist ihre Stadt.

Opfer des eigenen Erfolgs

Vielleicht erinnern Sie sich noch an Kurt H. ...

