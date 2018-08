Nach der jüngsten Stabilisierung zeichnet sich im Dax am Donnerstag ein kleiner Rückschlag ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex 0,24 Prozent tiefer auf 12 356 Punkte, nachdem er sich im bisherigen Wochenverlauf um fast anderthalb Prozent verbessert hatte.

Der Handelsstreit zwischen China und den USA hat eine neue Stufe erreicht. Nachdem Washington am Donnerstag eine weitere Tranche von Strafzöllen für Waren im Wert von 16 Milliarden US-Dollar in Kraft setzte, kündigte Peking umgehend Vergeltung an. Eine chinesische Delegation befindet sich zwar zu Gesprächen in Washington. Wegweisende Entscheidungen werden aber zunächst nicht erwartet.

Den drohende Handelskrieg sehen die US-Notenbanker als größtes Risiko für die Wirtschaftsaussichten, wie das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung zeigte. Aktuell spreche die anhaltend robuste Konjunktur aber für weitere "graduelle" Leitzinsanhebungen./ag/jha/

