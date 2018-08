In der "Solids Launch Fabrik" werden zukünftig Medikamente in Tablettenform zur Marktreife gebracht und für weltweite Markteinführungen produziert. Ab 2020 sollen dort 75 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neue Tablettenpräparate produktionstechnisch entwickeln und für alle weltweiten Markteinführungen zentral herstellen. Im Gegenzug werden bereits seit 2016 ältere, einfacher zu fertigende Medikamente schrittweise in andere Länder im weltweiten Produktionsnetzwerk verlagert, um sich auf die anspruchsvolleren Aufgaben in der chemischen Fertigung zu konzentrieren.

Fabrik hält Wertschöpfungskette in Deutschland

Damit ist die Solids Launch Fabrik ein wichtiger Baustein, mit dem Boehringer Ingelheim die gesamte Wertschöpfungskette von der Forschung bis zur Produktion von Medikamenten langfristig in Deutschland hält. "In Ingelheim investieren wir konsequent in Technologien und Prozesse mit hoher Wertschöpfung. Das bedeutet, dass wir hier sowohl unser Herzstück ...

Den vollständigen Artikel lesen ...