The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.08.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.08.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A10ZS3 ERSTE GP BNK AG 13-18 MTN BD00 BON EUR N

CA PBBC XFRA DE000A1X2566 DT.PFBR.BANK PF.R.15204 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000WLB26C5 LBHT IS.A.26C BD01 BON EUR N

CA NZIH XFRA XS0965104978 NORDEA MORTG.B. 13/18 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US06367TJW18 BK MONTREAL 2018 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US4581X0CQ91 INTER-AMER.DEV.BK 15/18 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0809845372 SWED.EXP. CRED. 12/18 MTN BD02 BON BRL N